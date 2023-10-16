Meclis AB Uyum Yasaları Komitesi, Kimyasallar Yasa Tasarısı’nı görüştü

Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, bugün saat 10.00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında toplandı.

Komite, gündeminde bulunan, Kimyasallar Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesi üzerinde çalıştı.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, AB Koordinasyon Merkezi, Kıbrıs Türk Kimya Mühendisleri Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan yetkililer katıldı.

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu, UBP Milletvekili Ziya Öztürkler, UBP Milletvekili Ahmet Savaşan ve CTP Milletvekili Fide Kürşat ayrıca CTP Milletvekili Sami Özuslu da katıldı.