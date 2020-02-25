banner22

Meclis Araştırma Komitesi toplandı

Meclis Araştırma Komitesi toplandı
banner32

Cumhuriyet Meclisi, KIB- TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi bugün, UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 14:00 ‘te başlayan toplantıda  davetlilerin görüş ve önerileri dinlendi.

Komite toplantısına, KIB - TEK Genel Müdürü Ahmet Dargın, KIB – TEK (AR – GE) Genel Müdür Yardımcısı Kamil Direl ve Hasan Çetin Erçen katıldı.

UBP  Milletvekili  Sunat Atun Başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, CTP Milletvekili SalahiŞahiner, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve CTP Milletvekili Erkut Şahali katıldı.

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner21

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

banner51

﻿