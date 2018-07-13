MECLİS BAŞANI ULUÇAY’DAN 28. TBMM BAŞKANI YILDIRIM’A TEBRİK TELEFONU

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 28’inci Başkanı seçilen Binali Yıldırım’ı telefonla arayarak kutlayan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Cumhuriyet Meclisi ile TBMM’nin güçlü ilişkilerin yeni dönemde devam etmesini diledi.

Her iki meclis başkanı konuşmasında iş birliği vurgusu yaptı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, TBMM’nin 28. Başkanı seçilen Binali Yıldırım’ı dün akşam telefonla arayarak kutladı.

Uluçay, Yıldırım ve TBMM divan heyetini KKTC’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacaklarını da belirtti.

Meclis Başkanı Uluçay, bakan, başbakan olarak devlet yönetiminde tecrübe ve birikim kazanan Yıldırım’ın TBMM Başkanı olarak da başarılı olacağına inanç belirtti.

Yıldırım da Uluçay’a teşekkür ederek, Kıbrıs Türk halkının ve Meclisinin kendileri için her zaman müstesna bir yere sahip olduğunu söyledi.

Yıldırım, iki ülke Meclisleri arasında var olan iyi ilişkilerin ve iş birliğinin önümüzdeki süreçte daha da güçlendirilmesini hedeflediklerini kaydederek, Uluçay’a çalışmalarında başarılar diledi.