Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan oldu

Meclis Başkanlığı’na tek aday olan UBP Milletvekili Önder Sennaroğlu seçilmesinin ardından, Meclis Başkan Yardımcısı ise tek aday olarak gösterilen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Armağan Candan seçildi.

Candan, 30 kabul, 15 ret, 1 çekimser ve 2 boş oy alarak, Meclis Başkan Yardımcısı oldu.

CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKAN YARDIMCILIĞINA SEÇİLEN Armağan Candan’IN ÖZGEÇMİŞİ

1975 yılında Girne’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Güzelyurt'ta tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu.

İngiltere’de Middlesex Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler masteri yaptı. Brüksel’de Avrupa Birliği Komisyonu’nda staj yaptı.

İş yaşamına İstanbul’daki İktisadi Kalkınma Vakfı’nda Avrupa Birliği ve Kıbrıs Uzmanı olarak başladı ve Almanya'da özel sektörde devam etti.

2006 yılında Kıbrıs’a dönerek 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat döneminde Cumhurbaşkanlığı Avrupa Birliği İşleri Sorumlusu olarak görev yaptı.

Ardından Gönyeli Belediyesi’nde dış ilişkiler ve AB projelerinde koordinatör olarak çalıştı.

28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden Güzelyurt Milletvekili seçildi.

Cumhuriyet Meclisi’nde Başkanlık Divanı Üyeliği, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Üyeliği ve AB Uyum Komitesi Başkanlığı yaptı. Cumhuriyet Meclisi’ni Avrupa Parlamentosu’nda temsil eden heyette yer aldı.

7 Ocak 2018 Erken Genel Seçimlerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden yeniden Güzelyurt Milletvekili seçildi.

AB Uyum Komitesi Başkanlığı'na devam etti ve Sayıştay Komitesi Üyeliği yaptı.

Cumhuriyet Meclisi'ni Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi’nde temsil etti.

İngilizce bilmektedir.