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Meclis başkan yardımcısı Töre, 14. Zırhlı Tugay'ı ve Değirmenlik polis karakolunu ziyaret etti

Meclis başkan yardımcısı Töre, 14. Zırhlı Tugay'ı ve Değirmenlik polis karakolunu ziyaret etti
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Cumhuriyet Meclisi Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Değirmenlik’teki 14. Zırhlı Tugay Komutanı Albay Osman Akyıldız’ı ve Demirhan’daki Değirmenlik Polis Karakolu’nu ziyaret etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre ziyaretlerde Tugay Komutanı Akyıldız ve Polis Karakolu’na, Özgürlük Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın portreleri hediye edildi.

Ziyaretlerde konuşan Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Türk Ordusu’nun Kıbrıs’taki varlığı sayesinde özgürlük ve güvence altında yaşandığını, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi sayesinde gelecek endişesi taşınmadığını kaydetti.

Polis teşkilatının daha da güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Zorlu Töre, “Ordumuza ve polisimize güveniyoruz” dedi.

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