Meclis Başkanı'nın eşi Rana Uluçay'dan sosyal medya yorumlarına yanıt

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ın eşi Rana Uluçay, sosyal medyada eşi ve ingiltere'de bulunan oğlu ile ilgili yapılan yorumlar yapıldığınıu ve bu yorumların gerçeği yansıtmadığını ifade ederek şunları yazdı:

"Günlerdir evlerimizde izole yaşıyoruz. Gerçekten sinirlerimiz gergin. Kendi adıma söyleyecek olursam psikolojik olarak çok yıprandığımdır. Bir taraftan durumdan etkilenen aileleri yakından takip etmek, diğer taraftan UK kalan kızım ve oğlumun ‘un gurbeti ,insanların uçak transfer sıkıntıları vs.

Neyse 7/4/2020 tarihinde İngiltere’den gelecek öğrenciler arasında ilk transferde gelemeyen oğlum Erol Uluçay da bulunmaktadır. Kızım Diva sağlık çalışanı olduğu için işine devam etmektedir. Kısmetse sağsalim gelsin çocuklarımız.

Bu bağlamda dünden beri öğrenci ve velileri genel bir tedirginlik sarmıştır ve bana gelen telefon trafiği de artmıştır.

Aldıkları duyum çocukların tümü Güzelyurt’ta yurtta kalacaklarıdır. Dinlediğim sıkıntılı ailelerin tabii ki sıkıntı birimleri de farklıdır.

Çifte standartı ‘ı söyleyen oldu, ilçelerarası geçiş yasaklandı çocukların bilumum eksikliklerini nasıl ulaştıracağız sıkıntısı vs..Lütfen bişeyler yapmaya çalışın talebi gelince, kimin bu konuda karar mekanizması olduğunu araştırdım. Bana Sn Tolga Atakan’ın ilgilendiği bilgisini verdiler. Sn bakana mesaj yazdım. Eşim de Meram anlamak adına telefonda konuştu. Bizler geçen transferde de birçok arkadaşın talebiyle belirli noktalara ulaşmaya çalıştık yaşanan sıkıntılar sonucunda. Bunu bu Kişiler iyi biliyor. Asla kendi çocuğumuz var diye değil.

Ancak;

Bugün maalesef sosyal medyada Teberrüken Uluçay kendi çocuğu için hükümete baskı yapıyor ayrıcalık istiyor diye söylemler başladı. Konuştuğumuz siyasi kişiler belli. Yazışmalarımı da gönderebilirim. Bunu bile bu zamanda beceriksizliklerini örtmek adına kullanmaları büyük ayıp ve talihsizlik.

Bir krizi yönetmek her babayiğidin harcı değil. Zaman birlik beraberlik zamanıdır. Siyasi rant yaratma zamanı değildir. Devlet bütçesine yük binmemesi açısından baştan zaten yurtların hazırlanması gerekirdi. Tabi ki insanların bazıları da diyebilir diğerleri 7 yıldız bizim çocuklarımız da F tipi internetsiz cezaevi gibi yerlerde. Bu standartı yaratanlar bunu da dinleyecekler.

Sonuç olarak Ben Rana Uluçay ve eşim Teberrüken Uluçay ne dün ne bugün ne de yarın bu devletten ayrıcalık istemedik istemeyeceğiz de.

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