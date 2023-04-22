Meclis Başkanı Töre, 23 Nisan mesajı yayımladı

Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajda şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü olan 23 Nisan, büyük Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiş olup Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak adlandırılmıştır.

Şampiyon Meleklerimiz ve hayatını kaybeden kardeşlerimizin acısını yaşarken buruk olarak kutladığımız bu bayramda, Kıbrıs Türk çocukları, egemenliğin simgesi vatana, devlete, millete, bayrağa, anavatan Türkiye’ye ve büyük Türk milletine sahip çıkmalıdır.

Çocuklarımız, Atatürk’ün yolunda ilerlemeli onun işaret ettiği çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak için elinden geleni yapmalıdır.

Ulusal egemenlik milli bir duruştur. Bu milli duruştan asla vazgeçilmeden, istiklal aşkının ulusal egemenlikle taçlandığı unutulmamalıdır.

Bu duruş ile egemenliğin ne anlama geldiği ve yurtta sulh, cihanda sulh kavramları çocuklarımıza daima ışık tutsun.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kıbrıs türk halkının geleceği çocuklarımıza ve tüm dünya çocuklarına kutlu olsun.”

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2023, 18:58