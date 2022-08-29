Meclis Başkanı Töre, 30 Ağustos Zaferi ile Türk milletini Anadolu’dan atmak isteyenlere karşı unutulmayacak bir ders verildiğini vurguladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 30 Ağustos Zaferi ile Türk milletini Anadolu’dan atmak isteyenlere karşı unutulmayacak bir ders verildiğini vurguladı.

Meclis Başkanı Zorlu Töre, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, 30 Ağustos’un Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkomutanlığında, Türk milletinin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilân edildiği büyük zaferin 100. yılını kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

30 Ağustos Zaferi’nin, tüm imkânsızlıklara rağmen yüreği vatan sevgisi ve imanla dolu kahraman Türk ordusunun, milletle kenetlenerek gösterdiği büyük kahramanlıkların ve şanlı mücadelenin sonucunda elde edilen önemli bir askeri başarı olduğunu ifade eden Töre, “Bu büyük zafer; Türk milletinin sahip olduğu üstün iradenin, vatan ve millet sevgisinin, eşsiz kahramanlığın, güçlü birlik ve beraberliğin de unutulmaz sembolüdür. 30 Ağustos Zaferi ile Türk milletini Anadolu’dan atmak isteyenlere karşı unutulmayacak bir ders verilmiştir” dedi.

Töre, asil Türk milletinin, tarih boyunca yüksek emeller etrafında oluşturduğu kenetlenmenin şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da karşılaşacağımız her türlü badireyi aşmamızı sağlayacağına yürekten inandığını belirtti.

Töre, “Bu duygu ve düşüncelerle başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden Türk Kurtuluş Savaşı’nın bütün kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla Anadolu’yu vatan yapan ve gözünü bile kırpmadan şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kahraman mensuplarının ve ayrılmaz bir parçası olduğumuz asil Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum” dedi.