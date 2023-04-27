Meclis Başkanı Töre, Anıtkabir’i ziyaret etti

Türk Devletleri Parlamenterler Asamblesi (TÜRKPA) 12. Genel Kurul Toplantısına katılmak amacıyla Ankara’da bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Anıtkabir’i ziyaret etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ile Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 103. yıl dönümü nedeniyle gerçekleşen ziyarette Başkan Töre’ye heyetinde bulunan Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli de eşlik etti.

Anıtkabir ziyaretinde KKTC’nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ile Meclis Basın Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Narin Yalıner Ataöz ve Özel Kalem Müdürü İrem Uygun da yer aldı.

Atatürk’ün mozelesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulunan Zorlu Töre, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Töre, deftere şunları yazdı:

“Bugün beraberimdeki heyetle birlikte Türk Dünyası Parlamenter Assamblesi Genel Kurulu’na katılmak için yapmış olduğumuz Ankara ziyareti kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhuriyet Meclisi Başkanı olarak manevi huzurunuzda bulunmaktan şeref duymaktayım.

Türk ve dünya çocuklarına armağan ettiğiniz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ile Çocuk Bayramı ve büyük fedakârlıklarla açmış olduğunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 103. yıl dönümü münasebetiyle yüce huzurunuzda bulunmaktayız.

'Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işer yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.' sözünüzden hareketle yeni nesillerin ilke ve inkılaplarınız ışığında ilerlemesi için gayret göstereceğimize söz veriyorum.

Aziz hatıranız olan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti, her koşulda ve şartta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında olduğunu hissettirmektedir. Geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile ele ele vererek kurduğumuz Devletimizi, hak ettiği mertebeye ulaştırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle huzurunuzda saygı ve minnetle eğiliyorum.”