Meclis Başkanı Töre Deniz Harp Okulu komutan ve öğrencilerini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Deniz Harp Okulu (DHO) Eğitim Filotillası Komodoru Deniz Albay Volkan Salih Eser, TCG Bayraktar Komutanı Deniz Albay Lütfü Sezgin, TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa Komutanı Deniz Yüzbaşı ve beraberindeki DHO öğrencilerini kabul etti.

Meclis Şeref Salonunda saat 11.15’te yer alan kabulde konuşan DHO Eğitim Filotillası Komodoru Deniz Alb. Volkan S. Eser, DHO faaliyetleri hakkında bilgi vererek, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla DHO öğrencileriyle eğitim gezilerine devam ettiklerini ayrıca bu yıl DHO’nun kuruluşunun 250. yılının kutlandığını hatırlattı.

Meclis Başkanı Zorlu Töre de Doğu Akdeniz’in TC ve KKTC’nin ortak milli davasında önemli bir yere sahip olduğunu, bu anlamda Türk donanma gemilerinin özel günlerde halkın ziyaretine açılmasının halkta heyecan yarattığını aktardı.

Denizlerdeki doğal zenginliklere de işaret eden Töre, Kıbrıs Türk halkının denizlerde ve bölgedeki hak ve menfaatlerinin korunmasında Türk Deniz Kuvvetlerine büyük görev düştüğünü ve bölgedeki kontrolün başkalarına bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

Kabulde, karşılıklı hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi de yapıldı.