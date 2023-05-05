Meclis Başkanı Töre: “Gönlüm Türk dünyası ile beraberdir, Azerbaycan ile beraberdir”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “Gönlüm Türk dünyası ile beraberdir, Azerbaycan ile beraberdir. Sizin bizden farkınız yoktur. Bizim de sizden farkımız yoktur” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs İlim Üniversitesi’nin düzenlediği kongreye katılmak amacıyla KKTC’ye gelen Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti heyetini kabul etti.

-Mammadova

Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde heyet adına konuşan Azerbaycan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Milletvekili Yegana Mammadova, adaya ilk kez geldiğini ifade ederek, KKTC’de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

“Bir millet üç devletiz” vurgusu yapan Mammadova, KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin, Türk Devletleri Parlamenterler Asamblesi’ne gözlemci üye olmasından dolayı Töre’yi tebrik etti.

-Töre

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre de, KKTC’nin, Doğu Akdeniz’in tam ortasında bir ülke olduğunu belirterek, Türk milletinin mensupları olduklarını, Osmanlı döneminde 1570-1571’de adaya geldiklerini dile getirdi.

“O günlerden, bugünlere bu topraklardayız. Buraları vatan yaptık, bayrağımızı göndere çektik. Göndere çekilen bayrak bir daha inmez” diye konuşan Töre, Azerbaycan bayrağının da, Dağlık Karabağ, Nahçıvan, Bakü’den inmeyeceğini kaydetti. Töre, KKTC semalarından da Türk bayraklarının inmeyeceğini ve dalgalanmaya devam edeceğini vurguladı.

“Kuzey Kıbrıs’ta kendi ulusal devletimizi, bağımsız devletimizi ilan ettik” diyen Meclis Başkanı Töre, şöyle devam etti:

“Gördük ki buradan Anadolu’ya selam yollarken, Anadolu’dan Kafkasya’ya, Kafkasya’dan da Orta Asya’ya diğer Türkistan bölgesine de selam gönderiyoruz. Neticede hepsi bizim milletimiz, bizim devletlerimiz…”

Türk Devletleri Teşkilatı adı altında devletlerin birleşmesi ve konsey oluşturmasının çok büyük bir mutluluk olduğunu belirten Töre, “İnşallah KKTC de ileride daha fazla tanınır hale gelecektir, tanınma meydana gelecektir. Şimdi gözlemci üye sıfatı ile yapılan bu üyelik bile bir nevi tanımadır… Bu da bizim için çok gurur vericidir” diye konuştu.

Hocalı’da yapılan katliamı her yıl lanetlediğini ifade eden Zorlu Töre, Azerbaycanlıların KKTC’de düzenlediği etkinliklere katıldığını, geçmişte İstanbul’da da Azerbaycan için yürüyüşlere katıldığını anlattı. “Gönlüm Türk dünyası ile beraberdir, Azerbaycan ile beraberdir” diyen Töre, “Sizin bizden farkınız yoktur. Bizim de sizden farkımız yoktur” şeklinde konuştu.

Atatürk’ün, “Ne mutlu Türk’üm diyene” ifadesinin dünyanın neresinde olursa olsun Türkleri birleştirdiğini vurgulayan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, şunları kaydetti.

“Eğer biz Türk’üz diyorsak ve ‘Ne mutlu Türk’üm’ diyebiliyorsak, hepimiz biriz ve bir milletiz. ‘Ne mutlu Türk’üm’ diyen herkesin ben milletvekiliyim. İsterse Bakü’de yaşasın, isterse uzayda yaşasın, isterse Nahçıvan’da yaşasın… Ben hepsinin milletvekiliyim, adı üstündedir milletin vekili, milletvekili…”

Bunun anlamının büyük olduğunu ve çok sorumluluklar yüklediğini dile getiren Zorlu Töre, Azerbaycan’ın bağımsızlığına kavuşmasında çok büyük rol oynayan Haydar Aliyev’i 100’üncü yılında rahmetle andı. Türkiye Cumhuriyeti’nin de bu yıl kuruluşunun 100’üncü yılı, KKTC’nin ise 40’ıncı yılı olduğunu dikkat çeken Töre, Kıbrıs tarihinin geçmişiyle ilgili bilgi verdi.

20 Temmuz 1974’te Türk ordusuyla yeniden buluştuklarını ve artık ayrılmak istemediklerini, ayrılmayacaklarını kaydeden Töre, Azerbaycan’a selamlarını iletti.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.