Meclis Başkanı Töre Hatay’dan gelen heyeti kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk halkının Türkiye Cumhuriyeti ile dayanışma içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ileriye taşımak arzusunda olduğunu söyledi.

Meclis Başkanı Töre, Hatay Deniz Otobüsü’nün uluslararası sulardaki ilk seferini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne düzenlemesi nedeniyle ülkede temaslar yapan heyeti kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, heyette, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Hatay Milletvekilleri İsmet Tokdemir, Mehmet Güzelmansur, Suzan Şahin ve Serkan Topal’ın yanı sıra Hatay’a bağlı Arsuz İlcesi Belediye Başkanı Asaf Güven, Samandağ İlçesi Belediye Başkanı Refik Eryılmaz ve İyi Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi yetkilileri yer aldı.

Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, arzularının daha güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti görmek olduğunu belirterek, bu maksatla her zaman çalışmalara güç katmak istediklerini ifade etti.

Hatay’dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sadece gönül bağı ile değil, fiziken de bağlayacak çalışmalar için uzun zamandır uğraş verdikleri Hatay Deniz Otobüsü seferlerini başlattıklarını anımsatan Savaş, deniz seferlerinin başarılı olmasını diledi.

TÖRE

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, konuşmasında, Anavatan Türkiye’nin her karış toprağını sevdiklerini belirterek, ancak ülkede Hatay’dan göç edip burada yaşamını sürdüren bir çok vatandaşın olması nedeniyle kendilerini Hatay’a bir adım daha yaklaştırdığına değindi.

Önceki dönemde Anavatan Türkiye’nin düzenlediği Zeytin Dalı Harekatına da destek vermek amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden bir grup ile Hatay’a gittiğini anımsatan Töre, Anavatanın bütünlüğü için yapılan bu harekatta şehit düşen Mehmetçikleri ve sivil insanları bir kez daha saygı ve rahmetle andıklarını dile getirdi.

Türkiye’nin birliği, dirliği ve bütünlüğün kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Töre, “Hepimiz, Atatürk’ü ilham alıyoruz. Kıbrıs Türk halkı Anavatan Türkiye ile dayanışma içerisinde Cumhuriyeti ileriye taşımak arzusundadır” dedi.

1974 Mutlu Barış Harekatıyla Girne’de Anadolu’ya yol bağlandığını dile getiren Töre, başlatılan deniz seferlerini de, bu amaca hizmet eden önemli bir değer olarak değerlendirdi.

Töre, “Bizim geleceğimiz, Anavatan Türkiye ile birlikte ilerlemektir. Birlik beraberlik içerisinde olursak kazanımlarımız artacaktır. Bağımsızlığımız ve egemenliğimiz pekişecektir” dedi.

Kabulde, Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat, Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda ile İdari Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu da hazır bulundu.