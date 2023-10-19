Meclis Başkanı Töre Özcanhan için taziye mesajı yayımladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, gazeteci Özcan Özcanhan’ın vefatından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Töre, yayımladığı taziye mesajında, “Kıbrıs Türk basınının duayenlerinden Özcan Özcanhan’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinin birçok evresine tanıklık etmiş, bu mücadelenin durulmasında emekleri ve hizmetleri olan Özcanhan’ın vefatı toplumumuz için çok büyük bir kayıptır. Yaşamı boyunca milli değerlere sahip çıkan halkımızın haklı davasının duyurulmasını kendisine rehber edinen Özcanhan’ın çalışmaları gazeteciliğe gönül vermiş meslektaşlarına daima rehber olmalıdır” dedi.

Cumhuriyet Meclisi olarak Özcanhan’ın anısını yaşatmak, yapmış olduğu çalışmaları yeni yeni nesillere aktarmak için her zaman ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Töre, Özcanhan'ın ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diledi.