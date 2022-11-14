Meclis Başkanı Töre, Şehit Tuncer İlkokulu’nda düzenlenen etkinliğe katıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Şehit Tuncer İlkokulu’nda 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 39. yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katıldı.

Meclisten verilen bilgiye göre, Töre, burada öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının çektiği bütün sıkıntılara rağmen yılmadığını ve verdiği mücadelenin sonunda 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı ile mücahit ve Mehmetçiğin buluştuğunu, özgürlüğe yürüdüğünü söyledi.

Bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar bu mücadelenin devam ettiğini kaydeden Töre, KKTC tanınana kadar uğraşlarının süreceğini ifade etti.

Okulun adının verildiği “Şehit Tuncer” gibi isimlerin sayesinde bugünlere gelindiğini vurgulayan Töre, “Bu topraklarda Mehmetçik ve mücahidimizin kanı ve canı vardır” dedi. Devlet sahibi olmanın çok önemli olduğuna değinen Töre, devletin yaşatılması için herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini belirtti.