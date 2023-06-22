Meclis Başkanı Töre, UKÜ mezuniyet törenine katıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin (UKÜ) 2022-2023 akademik yılı mezuniyet törenine katıldı.

Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, konuşmasında KKTC’nin markalaşmış üniversitelerinden olan UKÜ’nin mezuniyet törenine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Töre, mezun olan öğrencileri kutladı.

Meclis Başlanı Töre, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin bilimsel ve akademik alanda yapılan ciddi çalışmaları olduğunu belirterek gelecekte daha büyük başarılara imza atacağına olan inancını dile getirdi.

Töre, KKTC’nin eğitimine büyük hizmet veren UKÜ’nin yaklaşık 100 ülkeden verdiği mezunlarının gittikleri yerlere mezun olduklarını ifade ederken KKTC’nin elçisi olarak görev yapacaklarını vurguladı.

Gençlere seslenen Töre, “Daima ileriyi düşüneceksiniz, adımlarınızı hep ileriye atacaksınız, kahramanlık daima ileriye atılmaktır” dedi.