Meclis Başkanı Töre, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve beraberindeki heyeti kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, YDÜ’nün davetiyle Uşak halılarını Kıbrıs’ta sergilemek ve tanıtmak için geldiklerini belirterek, bu fırsattan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Uşak hakkında bilgi veren Çakın, özellikle Uşak’taki Kıbrıs gazilerinin selamını iletti.

Töre, özelde Uşak’ın genelde Anadolu ve Türkiye’nin ilgi odaklarında olduğunu ifade ederek, “Türkiye bizim anavatanımız, bir noktada varlık sebebimiz. Çünkü milli mücadelede Türkiye olmasa biz bugünlere gelemezdik” dedi.

Buradaki halkın da bir mücahit ruhuyla mücadele etmeseydi, bu direnişi sergilemeseydi Türkiye’nin de buraya gelmesinin mümkün olamayacağını dile getiren Töre, dolayısıyla birbirini bütünleyen iki Türk milleti olduklarını belirtti.

Töre, Uşak halılarının tanıtımının ticari bir faaliyet için olsa da kendileri için önemli olduğunu ve yollarına TC ile işbirliği içinde devam edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu, Çakın, Töre’ye tarhana, helva ve kilim; Töre de Çakın'a KKTC bayrağı tablosu takdim etti.