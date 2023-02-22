Meclis Başkanı Töre, yaşamını yitiren Orhan Zihni Bilgehan'a Allah'tan rahmet, yaslı ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diledi

Meclis Başkanı Zorlu Töre, yaşamını yitiren Orhan Zihni Bilgehan'a Allah'tan rahmet, yaslı ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diledi.

Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin yayımladığı taziye mesajı şöyle;

“Ömrünü Kıbrıs Türk halkına bilhassa hukuk ve siyaset alanlarında adamış, Türk Cemaat Meclisi üyeliği, Yüksek Mahkeme yargıçlığı, Yüksek Adliye Kurul üyeliği, milletvekilliği ve bakanlık görevlerinde bulunmuş, UBP Genel Sekreterlik görevini yürütmüş, mesleki tecrübesi, bilgeliği ve nezaketi ile toplumda büyük saygınlık kazanmış değerli insan Orhan Zihni Bilgehan'ın vefatını büyük bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, yaslı ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.”