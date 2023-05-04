Meclis Başkanı Töre, yeni Polis Genel Müdürü Kuni ve 1. Yardımcısı Beşerler’i kabul etti

Meclis Başkanı Zorlu Töre, yeni Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ve Polis Genel Müdürü 1. Yardımcısı Ahmet Beşerler’i kabul etti.

Kabulde ilk sözü alan Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, kendilerini kabul ettiği için Meclis Başkanı Zorlu Töre’ye teşekkür etti. Kuni, polis teşkilatının geçmişte olduğu gibi bundan sonra da yasaların verdiği yetkiyi kullanarak, vatandaşların can, mal ve huzurunu korumak için çalışmaya devem edeceğini söyledi.

-Töre

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, Kuni ve Beşerler’e yeni görevlerinde başarılar dileyerek, yeni atamalar yapılırken hizmetlerin devamlılığı esasıyla yapıldığını, amacın bayrak yarışını daha ileri götürmek olduğunu söyledi.

Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamanın önemine işaret eden Töre, hem iç, hem de dış güvenliğin sağlanması için polis teşkilatına çok büyük görevler düştüğünü vurguladı.

Polis teşkilatının bu sorumluluğu yerine getirebilmek amacıyla elinden geleni yapacağına inanç belirten Töre, hak, hukuk ve adaletin tecellisi için polis teşkilatının üzerine düşen görevleri layıkıyla yerine getireceğinden hiç kuşkusu olmadığını söyledi.

Görevleri başında olan polislere başarılar dileyen Meclis Başkanı Töre, hayatını kaybeden polislere de Allah’tan rahmet diledi.

Töre, “KKTC’ye sahip çıkmak, devleti yaşatmak için hep birlikte çalışacağız” dedi.