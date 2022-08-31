Meclis Başkanı Töre’den 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesi olan ulu önder Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ ilkesini daha fazla anladığımız bu günlerde; yapıcı, uzlaştırıcı, arabulucu politikalar üretilmesi ve bu konuda kamuoyu oluşturulması için hepimize görev düşmektedir” dedi.

Töre mesajında devamla şunları kaydetti:

“Dünyada, özellikle de Orta Doğu coğrafyasında yıllardır bitmek bilmeyen anlaşmazlıklar ve savaşlar yüzünden milyonlarca insan hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan ise ülkelerinden göç etmek durumunda kalmışlardır. Dünya barışını korumakla görevli Birleşmiş Milletler'in, bu görevi yerine getirmekte yetersiz kaldığını gözlemlemekteyiz. Bugün Ukrayna’yı işgal eden ve orada katliamlar yapan Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesinden biri olması, BM’nin dünya barışını sağlama misyonundan ne kadar uzakta olduğunun bir göstergesidir.”

“Anavatan Türkiye’nin bölgesel bir güç olarak Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’de yürüttüğü faaliyetler, bölgesel barış ve istikrarın sağlanması adına umut vericidir” diyen Töre, “Bütün dünya bilir ki; kahraman Türk ordusunun ayak bastığı yerde, barış ve huzur vardır. Bunun en büyük göstergesi de hiç şüphesiz 1974 Barış Harekâtı’dır. Bu sayede Kıbrıs Türk halkı ve hatta Rumlar bile özgürlüğüne kavuşmuş, Kıbrıs’a barış gelmiştir” dedi.

Töre, “Bu duygu ve düşüncelerle savaşların, acının ve gözyaşının olmadığı bir dünya için her milletten, her dinden insanın ortak değerlerde buluşup birbirlerinin farklılıklarına saygı duyması gerektiğine inanıyor, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde tüm insanlığa barış dolu bir gelecek temenni ediyorum” diyerek mesajını sonlandırdı.