Meclis Başkanı Uluçay'dan mesaj

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Meclis sosyal medya hesabından yaşanan sel felaketi ile ilgili açıklamalarda bulundu.Uluçay şunları kaydetti:

"Dün geceden başlayarak etkisini bugün de sürdüren olumsuz hava koşulları sonrası yaşadığımız can kayıplarından dolayı büyük bir üzüntü yaşamaktayız.Gencecik fidanlarımızı kaybetmenin acısını tüm ülke olarak hissetmekteyiz.Sel felaketinin yarattığı sorunların giderilmesi için Hükümetimiz ve ilgili kurumlar yoğun bir çaba sarfetmektedirler.Olumsuzlukların giderilebilmesi ve yaraların biran önce sarılabilmesi için toplum olarak dayanışma içinde hareket ederek sorunların cozulebileceğinin farkındayız. Hepimizin bası sagolsun."