Meclis Başkanı Uluçay’ın 10 Kasım mesajı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs Türk halkının Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerine daha ilk günden gönül vererek, her zaman heves ve kararlılıkla takipçisi olduğunu söyledi.

Meclis Başkanı Uluçay Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, İngiliz sömürge idaresinde dahi, Kıbrıs Türk halkı Atatürk’ün çizgisinden sapmadığını belirterek, tüm olumsuzluklara rağmen bu yoldaki yürüyüşünü devam ettiğini vurguladı.

Uluçay mesajında,“Halkımızın O’na, ilkelerine ve devrimlerine bağlılığı güçlenerek devam ederken, her 10 Kasım kaybımızın büyüklüğü ve önemini bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır.Kıbrıs ve bölgemizin yine gerginlik ve çatışma ile anıldığı şu günlerde, Kıbrıs’ta kapsamlı çözüm için yeni girişimlerin yapılacağı bir dönemden geçiyoruz. Umuyorum ki, giderek daralmakta olan çözüm fırsatı ötelenmez. Atatürk’ün “yurtta barış, dünyada barış” sözünün herkese rehberlik etmesini ve Kıbrıs sorununa çözüm girişimlerinin bu ruhla yürütülmesini temenni eder, Mustafa Kemal Atatürk’ü sonsuzluğa intikalinin 81. yılında saygı ve hayranlık ile anıyorum.” İfadelerine yer verdi.