Meclis Başkanı Zorlu Töre Ankara'ya gitti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini Ankara’ya yapıyor.

Zorlu Töre, Ankara’ya hareketi öncesi Ercan Havalimanı’nda açıklamalarda bulundu. Töre, KKTC Meclisi’nin yeni döneminde TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un daveti üzerine ilk resmi ziyaretlerini Anavatan Türkiye’ye yapacaklarını ve bundan çok mutlu olduklarını kaydetti.

Töre, “İyi ki Anavatan Türkiye var. İyi ki Anavatan Türkiye KKTC’yi tanıyor ve destek veriyor. Öyle ümit ederim ki bu yeni dönemde başka ülkeler de KKTC’nin statüsünü tanıyacak ve daha ileri adımlar da atılacaktır. Biz Anavatan Türkiye’nin desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz.” diye konuştu.

Töre, heyetle birlikte Anıtkabir’i de ziyaret edeceğini kaydederek, Atatürk’ün “bağımsızlık karakterimdir” ifadesini Kıbrıs Türk halkı olarak yürekten benimsediklerini ifade edeceklerini söyledi.

KKTC’nin devletini ve varlığının daima korunması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini de belirten Zorlu Töre, “Bu uzun soluklu mücadelemizi Anavatan’ın desteği ile daha ileriye taşıyabiliriz” dedi.

Ankara ziyaretinde Töre’ye Başkanlık Divan heyeti eşlik ediyor. Heyet, 26 Mart Cumartesi günü adaya dönecek.