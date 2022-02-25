Meclis Başkanlığı UBP, yardımcılığı CTP'ye

UBP Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu başkanlığında kurulan UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin programı, bugün Cumhuriyet Meclisi’ne sunuluyor.

Meclis Genel Kurulu, saat 10.30 sıralarında Geçici Başkan Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

Toplantıda ilk olarak kurallar çerçevesinde siyasal parti gruplarının Divanda 7 üye ile temsil edilmesine, temsiliyete ilişkin sayısal dağılımın 1 Meclis Başkanı, 1 Meclis Başkan yardımcısı 1 idari amiri ve 4 divan katibi şeklinde yapılması oylandı.

MECLİS BAŞKANLIĞI UBP’NİN, YARDIMCILIĞI CTP’NİN

Siyasi parti gruplarına Meclis Başkalık Divanı’nda düşen üyeliklerine göre, UBP’ye Meclis Başkanlığı, 1 idare amiri ve 2 katip; CTP’ye ise Meclis Başkan Yardımcılığı ve 2 katip düşüyor.

Ardından da, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun sunduğu Bakanlar Kurulu listesini onaylamasına ilişkin yazı okundu.

Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen 5 partinin oturma düzenine ilişkin Geçici Başkanlık Divanı kararı da milletvekillerinin bilgisine getirildi.

Sunuşların ardından Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Demokrat Parti (DP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Koalisyon Hükümeti programını okumaya başladı.