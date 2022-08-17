Meclis Başkanlığı’ndan açıklama: “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı, karar metni üzerindeki birleştirme çalışmaları devam ettiğinden dağıtılmadı”

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’nın, karar metni üzerindeki birleştirme çalışmaları devam ettiğinden dağıtılmadığına işaret ederek, çalışmanın bugün tamamlanması halinde dağıtımın yapılacağını açıkladı.

“Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı” imzasıyla yayımlanan söz konusu açıklama şöyle:

“İşbu açıklama, bugün bazı basın-yayın organlarında CTP Milletvekili Sayın Feliz Besim’in açıklamalarına dayandırılarak yayınlanan ‘Oy çokluğuyla geçen tasarı ortada yok’ başlıklı haberler üzerine yapılmıştır.

Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’nın Komite’den çıkan karar metninin henüz dağıtılmamasının sebebi şu şekildedir: Komitelerde oylaması tamamlanan tasarı ve önerilerin karar metinlerinin hazırlanması Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterlik Örgütü tarafından titizlikle yapılmaktadır. Oylaması tamamlanan tasarı ve önerilerin raporlarının hazırlığı için bir süre gerekmektedir. Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı da Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde on sekiz saati bulan bir toplantının ardından oylanarak komiteden geçmiştir. Tabiatıyla, on sekiz saatlik bir toplantının karar metnini hazırlamak birkaç günde gerçekleştirilebilecek bir iş değildir. Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterlik Örgütü karar metni üzerindeki birleştirme çalışmalarına hassasiyetle devam etmektedir. Metin üzerindeki çalışmaların bugün tamamlanması halinde karar metni tüm Milletvekillerine dağıtılacak ve Meclis web sayfasından da yayınlanacaktır.

Dolayısıyla, kamuoyunun dikkatle takip ettiği ve on sekiz saatlik bir toplantı sonucu oylanan bir Yasa Tasarısı’nın karar metninin üzerinde hata ve yanlış yapılmaması için titizlikle çalışılmasının siyaset konusu edilmesinin doğru olmadığını ve ortada herhangi bir kasıt, ihmal veya oyalama olmadığını kamuoyunun bilgisine getiririm.”