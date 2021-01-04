Meclis Başkanlık divanı oluşturuldu ve sürekli komitelerin üye sayıları belirlendi

Cumhuriyet Meclisi’nde yeni hükümet döneminde Başkanlık Divanı yeniden oluşturuldu. Başkanlık Divanı’nın bir Meclis Başkanı, bir Meclis Başkan Yardımcısı, bir idare amiri ve üç de kâtipten oluşturulması; Meclis Başkanı’nın UBP’den, Meclis Başkan Yardımcısı’nın ise CTP’den olması onaylandı.

Meclis’in bugünkü toplantısında ilk olarak Başkanlığın Genel Kurul’a sunuşlarına yer verildi.

Bu bölümde Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun 29 Aralık’taki toplantısında, Başkanlık Divanı’nın oluşumu ve sürekli komitelerin üye sayılarını belirleyen kararları ele alınarak, oy birliği ile kabul edildi.

Buna göre, 6 üyeli Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı’nın partilere göre dağılımı ve komiteleri oluşturuldu.

MECLİS BAŞKANLIĞI UBP’NİN, YARDIMCILIĞI CTP’NİN…

Meclis Başkanlığı’nın UBP’de, Meclis Başkan Yardımcısı’nın CTP’de, Meclis İdare Amirliği’nin HP’de, 2 katibin UBP’de ve 1 katibin de CTP’de olması kararlaştırıldı.

BÜTÇE KOMİTESİNİN ÜYELERİ DE BELİRLENDİ

Toplantıda, yakında yapılacak bütçe görüşmeleri nedeniyle Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nin üyeleri de belirlendi. Buna göre, komite Sunat Atun (UBP), Özdemir Berova(UBP), Mentes Gündüz(UBP), Yasemi Öztürk(UBP), Fikri Toros (CTP), Salahi Şahiner (CTP), Gülşah Sanver Manavoğlu’ndan (HP) oluştu.

Diğer komiteler ve üyeler şöyle:

Hukuk ve Dışilişkiler Komitesi- 6 üye: “UBP 3, CTP 2, HP 1”

İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi 6 üye: “UBP 3, CTP 2, HP 1”

Avrupa Birliği Uyum Komitesi 6 üye: “UBP 3, CTP 2, HP 1”

Kıb-Tek Araştırma Komitesi 6 üye: “UBP 3, CTP 2, HP 1”

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi 7 üye: “UBP 4, CTP 2,HP 1”

Sayıştay Komitesi 6 üye: “UBP 3, CTP 2, HP 1”

İçtüzük Değişiklik Karar Önerisini Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici (AD-HOC) Komitesi ise 9 üyeden oluşuyor. Üyelerin partilere göre dağılımı “UBP 3, CTP 2, HP 1, DP 1, TDP 1,YDP 1” olarak belirlendi.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Cumhuriyet Meclisi bütçe komitesi oluşturulduğunu söyleyerek, bütçe çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlanabileceğini belirtti.

TEZKERE TARTIŞMA YARATTI

Genel Kurul’da daha sonra, Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanlığı’nın gündeminde bulunan “Davalarda Zaman Aşımına İlişkin Değişiklik Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi ele alındı.

Meclis Başkanı Uluçay, söz konusu yasa önerisinin, Hukuk ve Siyasi İşler ve Dışilikiler Komitesi’nin gündeminde bulunduğunu ancak, komiteler arası değişme olduğunu söyledi.

ATUN

Komite Başkanı Sunat Atun, konu hakkında kürsüden yaptığı açıklamada ülkede pandemi süreçlerinde 2020 yılının başlarında üç aya varan bir ara olduğunu anımsatarak, bu süreçte yaşanan mağduriyetlere dikkat çekti.

Atun, alacaklıların, alacağını tahsil edememe gibi sıkıntıları olduğunu, mahkeme süreçlerinde aksamalar yaşandığını, kendilerinin de gelen şikayetleri inceleyerek, bu süreçleri belirleyen yasanın 1945’te yapıldığını gördüklerini anlattı.

Atun, ülkede bütün bu süreçlerin yavaş çalıştığı dönemlerde alacaklı ve borçlu arasındaki ilişkinin sıkıntıya girdiğini ifade ederek, bu konuda yaşanan sorunlara değindi.

Atun, milletvekillerinin bu konudaki sorularını yanıtlayarak, konunun bir hukuk meselesi olmasına rağmen, ekonomi ve ticaret meselesi olması ve ülke gündemini yakından ilgilendirmesi nedeniyle bir komite değişikliğini uygun gördüklerini söyledi.

“Bir alacağı tahsil edememe ülkenin gündemi haline geldi. Eğer biz demokratik bir ülkeysek, insanların alacaklarının alabilmesinin önü açılması gerekir” diyen Sunat Atun, süreç içinde yeraltı tahsilat şebekelerinin türediğin, değişikliğin de bunun önüne geçilmesi için bir çalışma olduğunu kaydetti.

Bunu bir oldubittiye getirmek gibi bir niyetleri olmadığına işaret eden Atun, davaların zaman aşımını sınırlandıran yasanın 1945’te hazırlandığını, amaçlarının bunu hızlandırmak için bir çalışma olduğunu ifade etti.

Ticaret sektöründe yaşanan sıkıntılara işaret eden Atun, ülkede 2 yılın içinde alacaklısını bulamayan insanlar olduğunu, hukuka taşınma süreci hızlandırılmazsa sıkıntıların daha da büyüyeceğini kaydetti.

Komite değişikliği konusundaki soruyu da yanıtlayan Atun, “Ben bu öneriyi bir milletvekili ve komite başkanı olarak yaptım, ilgili komite başkanını muhatap aldım” dedi.

Atun, alacaklının alacağını 2 sene sonra ortadan kaldıran bir hukuk sisteminin olamayacağını ve adil olmadığını kaydetti.

Atun, yazlı olarak bunu Meclis Başkanlığı’na ilettiğini, Meclis Başkanlığı’nın da süreci değerlendirdiğini, dolayısıyla buna itirazların muhatabının kendisi değil, Meclis Başkanlığı’na yapılması gerektiğini söyledi.

Yapılan düzenlemenin ticareti yakından ilgilendirdiğini ifade eden Atun, yapılan düzenlemede bir çarpıklığın bulunmadığını, kendisinin de herhangi bir usulsüzlük diretme durumu bulunmadığını vurguladı.

HP Milletvekili Ayşegül Baybars, yerinden söz alarak yasa önerisinin başka komitenin gündemine aktarılmak istenmesinin usule aykırı olduğunu belirtti ve konunun bir hafta sonraya ertelenmesini talep etti.