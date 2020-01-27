banner22

Meclis bugün toplanacak

Meclis bugün toplanacak
banner32

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 10.00’da toplanacak.

Meclis toplantısı özel gündeminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti İle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sahil Güvenlik Alanında Destek ve İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunması (Onay) Yasa Tasarısı ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu var.

Ayrıca, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu ile Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu görüşülecek.

Meclis gündeminde bulunan Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi de oylamaya sunulacak.

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
Hemşire dünyayı çalkaladı! Virüs çoktan 90...
Hemşire dünyayı çalkaladı! Virüs çoktan 90...
  1. Dünya

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

﻿