Meclis Çevre Komitesi Cuma günü “Denizlerin Kirliliği” gündemiyle toplanıyor

Meclis Çevre Komitesi Cuma günü “Denizlerin Kirliliği” gündemiyle toplanıyor
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Cumhuriyet Meclisi Çevre Komitesi, Cuma günü “Denizlerin Kirliliği” gündemiyle toplanıyor.

Meclis Başkanı ve Komite Başkanı Zorlu Töre başkanlığında, üyeler CTP milletvekili Filiz Besim ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk’ten oluşan komite, saat 09.00’da başlayacak toplantısında, yaz aylarında güncel konulardan biri olan denizlerdeki kirliliği ele alacak.

Toplantıya davetli olarak Çevre Koruma Dairesi Müdürü Emir Akyıllar, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu katılacak.

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