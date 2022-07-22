Meclis Çevre Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi Çevre Komitesi bugün kuruluş yönergesi gereği Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclis’inden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi Çevre Komitesi gündemi gereği “Denizlerin Kirliliği” konusunu ele aldı ve konuyla ilgili toplantıya davet edilen paydaşların görüş ve önerilerini dinledi.

Komite toplantısına davetli olarak Girne Belediyesi’nden Naile Soyel, Çevre Platformu ve Yeşil Barış Hareketi’nden Doğan Sahir, Çevre Koruma Dairesi’nden Emir Akyıllar ve İbrahim Alkan, Çevre Mühendisleri Odası’ndan Doğuş Veysioğlu ve Taibe Efe Çeliker ile İskele Belediyesi’nden Bilal Dericioğlu katıldı.

Toplantıda, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim ile Komite Üyesi UBP Milletvekili Yasemi Öztürk yer aldı.

İlk sözü alan Cumhuriyet Meclisi ve Çevre Komitesi Başkanı Zorlu Töre, Çevre Komitesi’ni toplantıya çağırıp davetlileri dinlediklerini ve bunun neticesinde de çok değerli görüşlerin ortaya çıktığını aktarıp, komite toplantısına katılarak katkı koyan komite üyesi milletvekillerine ve ilgili paydaşlara teşekkürlerini belirtti. Töre, ülkemizde alarm veren bir çevre sorunu olduğunu belirttiği konuşmasında, denizlerde ve karasal yapıda sorunlar olduğunu ifade etti.

Başkan Töre konuşmasında şunları kaydetti:

“Belediyelerin bulunduğu durumda birçok sıkıntılar vardır. Tüzüklerde ve bazı yasalarda değişiklik yapılması, bazı yeni yasaların da çıkarılmasının gerekliliği noktasında görüşler ortaya konmuştur. Deniz suyunun kirlenmesi ve deniz suyunun karasal yapı içerisinde, toprak altında diğer sulara karışması ile suların bozulması ve atık suyun aynı şekilde yer altı sularına bulaşması ile meydana gelen kirlilikler; denizlerimizdeki balık ölümleri ve denizlerdeki diğer kirli yapılanma ciddi bir şekilde bugün burada sorgulanmış ve neler yapılabileceği hususunda görüşler ortaya konmuştur.”

Töre ayrıca Çevre Komitesi’nin toplantılarının devam edeceğini de belirtti.

-Besim

Çevre Komitesi Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim de konuşmasında, Meclis Başkanı Zorlu Töre’ye, Komite Üyelerine ve toplantıya katılarak katkı koyan herkese teşekkür etti.

Besim, günümüzde denizlerimizde ve karada olan çevre sorunlarının alarm verdiğini belirtti ve bugünkü toplantıda bu konuları masaya yatırdıklarını söyledi.

Besim konuşmasında şunları kaydetti:

“Çevre siyaset üstü bir konudur ve çevre gerek karada gerek denizde alarm vermektedir. Bir felakete doğru sürükleniyoruz. Çıkarılması ve tadil edilmesi gereken ciddi yasalar vardır. Belediyeler Yasası, İmar Yasası, Kıyıların Denetimi ve Düzenlenmesi, Toprağın Düzenlenmesi ve Su Yönetimi ile ilgili Yasaların Meclisin irade koyup geçirmesi ve sonucunda da Yasaların uygulanıp denetlenmesi çok önemlidir. Artık ülkeyi daha ciddi bir planlamanın içine almak zorundayız. Gelecek nesilleri de düşünerek planlamak zorundayız. Planladıktan sonra da iyi yönetmek ve korumak zorundayız. Biz bu ülkeyi atalarımızdan çocuklarımıza bırakmak için miras aldık. Bunun için hepimize görev döşer. Komitede istek ve irade vardır. Daha düzenli toplanacağız ve çevre sorunlarını gündeme getireceğiz. Yasaların güncellenmesi ile ilgili meclis olarak elimizden geleni yapmaya çalışacağız”

-Öztürk

Komite Üyesi UBP Milletvekili Yasemi Öztürk ise Meclis Başkanı Zorlu Töre’ye çevre konusundaki hassasiyetinden ve komiteyi toplantıya çağırmasından ötürü teşekkürlerini sunarak başladığı konuşmasında “çevre konusu her şeyden daha önemlidir. Çevre olmazsa sağlık ve ekonomi olmaz” dedi.

Öztürk konuşmasında şunları belirtti:

“Denizlerimiz ve toprağımız her geçen gün kirleniyor. Bununla ilgili uzun soluklu plan ve programlar yapmamız gerekir. Ciddi bir merkezi kanalizasyon sistemi kurulması gerekir. Bunun için de ciddi bir bütçe gerekir. Kıyıların korunması ile ilgili yasanın geçmesi gerekir. Bununla ilgili bir Yasa Tasarısı hali hazırda mecliste vardır. Bu tasarının ivediliğini alıp geçirme yönünde öneride bulunacağız. Toprağın korunması ile ilgili de bir Tasarı vardır. Bunları ivedilikle sonuçlandırmak istiyoruz. Çevreyi korumak hepimizin görevi. Bu görevi de layıkıyla yapmamız gerekir. Çevre kirleniyor ama gerekli yasal düzenlemeler ile bunun önünü almak da bizim elimizdedir. Yasaların da tüzüklerle desteklenmesi gerekir. Her belediyenin kanalizasyon sistemi ile ilgili bir tüzüğünün olması gerekir.”