Meclis denetim göreviyle toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu denetim göreviyle toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre başkanlığındaki toplantı saat 12.300'da başladı.

Gündemde, milletvekillerinin güncel konuşmaları ile sözlü ve yazılı sorular bulunuyor.

Toplantının sunuş bölümünde İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanlığı'nın, Genel Kurul çalışmaları devam ederken, çalışabilmesine olanak sağlaması için yetki verilmesine ilişkin tezkeresi oy birliğiyle kabul edildi.

Daha sonra güncel konuşmalara geçildi.

Solyalı

CTP Milletvekili Ürün Solyalı Genel Kuruıl'da “Alım Gücü ve Market Fobisi” konulu güncel konuşma yaptı. TC’deki siyasi partilerin KKTC’de siyasi faaliyette bulunamayacağını ifade eden Solyalı, “Meclis Başkanı’nın da” buna alet olamayacağını kaydetti. Solyalı, seçim faaliyetlerinin neye dayanarak, yapıldığını sorguladı. Solyalı, Meclis Başkanı’nın tarafsız olması gerektiğini belirterek, bu faaliyetler konusunda cevap istedi.

Fakirleşmenin devam ettiğini savunan Solyalı, Türkiye’deki seçimden sonra dövizin durumunun ne olacağının bilinmediğini söyledi. Kıbrıslı Türkleri korumak adına ne yapılacağını soran Solyalı, 26 aydır enflasyonun hep yukarı doğru grafik izlediğini ifade etti.

Alım gücünün artırılmadığı eleştirisinde bulunan Solyalı, 4 kişilik bir ailenin sadece temel gıdaya ulaşmak için 15 bin TL’ye ihtiyacı olduğunu belirtti. “Kürsünün ağlama kürsüsüne döndürülmesinden” vazgeçilmesini isteyen Solyalı, dövizle ilgili önlemin ne olduğunu sordu.

Ayda 100 kişinin çek yasağına girdiğini ifade eden Solyalı, en azından gümrüklerdeki döviz kurunun sabitlenmesini istedi. Market fobisinin tüm kesimlere sirayet ettiğini dile getiren Solyalı, Mal ve Hizmetler Yasası’nda verilen yetkilerin kullanılmasını istedi.

-Amcaoğlu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ise Solyalı’ya yanıt verdi. Amcaoğlu, sadece Türkiye’de, KKTC’de değil, dünyada ekonomi anlamında sıkıntı olduğunu ve 3 aylık süreler dışında öngörülerde bulunulamayacağını kaydetti.

Bu sırada CTP Milletvekili Armağan Candan’ın yerinden Amcaoğlu’nun konuşmasına tepki göstermesi üzerine Genel Kurul’da sesler yükseldi.

Bir ya da bir buçuk ay önce Ticaret Odası’nın yaptığı toplantıya işaret eden Amcaoğlu, oradan çıkan tek kararın alım gücünün korunması olduğunu söyledi. Serbest piyasa ekonomisinde kar marjlarını kimsenin düzenlemeyeceğini ifade eden Amcaoğlu, daha önce ‘denetim altına alındı denilen mal grupları’ üzerinde başarıya ulaşılmadığını anlattı. Bakan Amcaoğlu, 24 tane denetim memuruyla bunun yapılamayacağını ifade etti.

Katma Değer Vergisinde yüzde 248 artış olduğunu dile getiren Amcaoğlu, 6 aylık sürelerde hayat pahalılığını uygulayarak, insanların alım gücünün ayakta tutulmaya çalışıldığını söyledi. Ekonomik paketler üzerinde çalışmanın, teşviklerin önemini de belirten Bakan Amcaoğlu, “Çünkü sizin para politikanız yoktur” dedi.

-Solyalı

CTP Milletvekili Ürün Solyalı ise yeniden söz alarak, KDV gelirlerinin, gelirlere bağlı olarak arttığını ifade ederek, “Devlet zenginleşirken, halk neden fakirleşiyor?” diye sordu.

Alım gücünün nasıl koruncağı açıklanmadığını, sadece devletin girdilerinin arttığının söylendiğini belirten Solyalı, “Vahşi kapitalizme halkı yem etmeyin, kar marjını düzenleyin” dedi.

-Şan

Maliye Bakanı Alişan Şan da söz alarak, enflasyonun hep yükseldiğinin söylenmesine karşın enflasyonun yavaş yavaş iyileşmeye doğru gittiğini kaydetti.

Hiç kimsenin sihirbaz olmadığını belirten Şan, 4’lü koalisyon hükümeti döneminde de “papaz krizi” nedeniyle sıkıntı yaşandığını anlattı. Enflasyonda dinginleşmeye doğru gidildiğini ifade eden Bakan Şan, enflasyonun yukarı gittiği söylemini doğru bulmadığını belirtti.

Dolar, Euro ve Sterlin, TL’de mevduatların yükseldiğini rakamlarla dile getiren Şan, ülke çapında fakirleşmenin olduğu söyleminin doğru olmadığını söyledi. Bakan Şan, Merkez Bankası’ndan aldığı verileri paylaştığını ifade etti.

Büyük bir enflasyonla karşı karşıya olunduğu gerçeğine de işaret eden Bakan Şan, hayat pahalılıklarını en azından maaşlara yansıtarak, alım gücünün korunmaya çalışıldığını dile getirdi. Şan, bazı şeylerin düzelebilmesi için zamana ihtiyaç olduğunu söyledi.

Şan’ın konuşması sonrasında CTP Milletvekili Ürün Solyalı’nın, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’ye yönelttiği soruya Töre’nin cevap vermesini istemesi üzerine, Solyalı ile Töre arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

-İncirli

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli ise “Esnaf ve Zanaatkarlar Özelinde Çalışma Yaşamındaki Sorunlar” konulu güncel konuşmasına, Solyalı’nın sorusuna, Töre’nin cevap vereceğine inanç belirterek, başladı.

Bakan Şan’ın iyimser olduğunu dile getiren İncirli, ülkede ne ekonomide ne siyasette dinginlik olmadığını kaydetti. “Para dediğiniz şey buharlaşan bir şey değil, yer değiştirir” diyen İncirli, kendilerinin eleştirisinin yer değiştirmesi üzerinde olduğunu söyledi. Paranın ülkede sadece yer değiştirdiğini ifade eden İncirli, rakamların nerede biriktiği ve nerede eksildiğinin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Ülkede emek piyasasında sıkıntılar yaşandığını dile getiren İncirli, özel sektörde, sektörel bazlı bir maaş düzenlemesi olmadığı eleştirisinde bulunarak, ucuz iş gücüne yönelim olduğunu söyledi.

Ucuz iş gücünün emek sömürüsünü ve insan kaçakçılığını da getirdiğini ifade eden İncirli, iş gücü açısından dışa bağımlı duruma gelindiğini söyledi. Sıla Usar İncirli, iş bilen insan bulma konusunda zorluk yaşandığını belirtti. Yerli işletmelerin aile işletmeleri olduğunu kaydeden İncirli, toplumun özelde iş gücüne katılımının desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Mesleki eğitimin de desteklenmesinin önemini belirten İncirli, atölyelerde eksiklikler olduğunu anlattı.

İşletmelerin sigorta desteğinin neden kesildiğini sorgulayan İncirli, darboğazdan dolayı işletmelerin buna ihtiyacı olduğunu söyledi. 6 Şubat’tan sonra kurulan Dayanışma Platformu’na değinen İncirli, 265 tane konteynerın ülkede üretilerek, deprem nedeniyle evsiz kalan insanlar için İskenduran’a yerleştirildiğini belirtti. İncirli, devletin yapmayı taahhüt ettiği 500 konteynırın durumunun ise ne olduğunu sordu.

-Şan

Maliye Bakanı Alişan Şan ise İncirli’ye yanıt verdi. İncirli’ye dikkat çektiği konular için teşekkür eden Şan, iş gücü bulma noktasında en önemli noktanın eğitim olduğunu belirtti.

Eğitim sisteminin öğrencilerin esas becerilerinin ne olduğunu ortaya çıkarması gerektiğini ifade eden Bakan Şan, meslek liseleri için 88 Milyon TL kaynak ayrıldığını açıkladı.

Çalışma Bakanlığı’nın, Müteahhitler Birliği ile yürüttüğü bir çalışma olduğunu dile getiren Bakan Şan, ağır vasıta eğitimi yapılması için projeye imza atıldığını söyledi. Bakan Şan, 2023 bütçesi hazırlanırken, Taner Akcan Eğitim Merkezi’ne ayrılan bütçenin yetersiz kaldığının düşünüldüğünü ve bu bütçede artışa giderek, katkı yapıldığını kaydetti.

Meslek edindirmek için kurslar düzenlenmeye başlandığına da işaret eden Maliye Bakanı Şan, iş gücü alanlarında yeteri kadar elemanların yetiştirilemediği için, dışarıdan iş gücüne ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Sigorta desteği uygulamasının pandemi dönemiyle başladığına değinen Bakan Şan, 2023 yılında da katkıları azaltarak, devam ettirmek düşüncesinde iken depremle karşı karşıya kalındığını işaret etti. Şan, ihtiyaçlı olan sektörlere gereken katkılar için çalışmaların yapıldığını belirtti.

Genel Kurul’da söz alan CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, "Çarşı, Ekonomi ve Siyaset" konusunda yaptığı konuşmasında, ekonominin planlanmasının ülkenin en elzem ihtiyacı olduğuna işaret etti.

Uluçay, ülkeyi yönetenlerin ülkenin kısa ve uzun vadeli gelişimini yönlendirmesi ve yönetebilmesi gerektiğini kaydetti.

Emlak ve üniversiteler, iş gücü piyasalarını sıkıntıya sokan sanal paralar konusuna da değinen Uluçay, yapılan alışverişlerin ülke ekonomisine nasıl yansıyacağı, bunun vergilendirilmesinin nasıl yapılacağı ve kamuya nasıl yansıyacağı konularının acilen ele alınması gerektiğini vurguladı.

Yaklaşık iki haftadır yaşanan enerji tartışmalarına işaret eden Uluçay, enerji konusunda yaşanan sıkıntıların bir fırsata dönüştürülmesi için çalışmalar yapılarak, ülkenin kısa ve orta vadeli enerji ihtiyacının karşılanması, enerjide yol haritasının ortaya konulabilmesi için girişimler yapılması gerektiğini söyledi. Uluçay, yol haritasının ortaya konulabilmesi için önlerinde duran fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yakın gelecekte enflasyon konusunda yaşanabilecek sıkıntılara da işaret eden Uluçay, enerjide bir yol haritası ortaya konarken, enerjide de bir yol haritası oluşturulması gerektiğini kaydetti.

TC’de Cumhurbaşkanlığı seçimleri ardından daha ciddi ekonomik sıkıntıların yaşanmasının beklendiğini, Türk Lirası kullanımı nedeniyle KKTC’nin de bundan etkileneceğini belirten Uluçay, o sebeple bu konuda yapılacakların iyi değerlendirilip, planlanması gerektiğini kaydetti.

Uluçay, kapıların açılması konusunda görüşmeciler arasında sıkı bir diyalog olduğuna dikkat çekerek, yeni kapıların yakın zamanda açılacağı öngörülerek, bu dönemde yatırımların hangi alanlara dönmesi konusunda çalışma yapılmasının da ekonominin geliştirilebilmesi açısından bir fırsat olduğunu söyledi.

-Hamzaoğulları

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları "son siyasi gelişmeler" konusunda yaptığı güncel konuşmada, herkesin ekonominin kötüye gittiğini söylediğini belirterek, stabil para birimine geçilmesi konusunu çok uzun zaman önce gündeme getirdiklerini kaydetti.

TL kullanımından dolayı ülke insanın yaralandığını vurgulayan Hamzaoğulları, stabil para birimine geçilmesi için çalışma yapılması gerektiğini vurguladı.

Hamzaoğulları, halkın alım gücünün acilen düzeltilmesi gerektiğini ifade ederek, toplum için mücadele edilmesi gerektiğine inanç belirtti.

Bitcoinle alış veriş yapılması konusunda da değinen Hamzaoğulları, bu konuda nasıl bir vergilendirme yapıldığını sordu. Otobüsçülerin yaklaşık 80 gündür ödenemediğini kaydeden Biray Hamzaoğulları, ekonominin ve ülkenin yönetilemediğini kaydetti. Hamzaoğulları, erken seçim çağrısı da yaptı.

-Töre

Hamzaoğulları'nın ardında söz alan Meclis Başkanı Zorlu Töre, KKTC’de yaşayan birçok TC uyruklu insan olduğunu, bu insanların bazı sıkıntılar yaşadığını ve TC’nin yürüttüğü birçok proje bulunduğunu kaydetti.

TC’nin projeleri konusunda birtakım eleştiriler yapıldığını, bu eleştirileri herkesin yorumlama hakkı olduğunu söyleyen Töre, bunun bir demokratik hak olduğunu söyledi.

KKTC’de şu anda ikamet izni bulunmayan, vatandaş olmayan birçok depremzede bulunduğunu, vatandaşları ziyaret etmek, geziler düzenleyip, dertlerini dinlemenin herkesin vatandaşlık görevleri olduğuna işaret eden Töre, bir süredir bu sebeple geziler düzenlediklerini, ancak kimseye, kime oy vereceğini söylemediklerini kaydetti.

Bu sırada Meclis Başkanı Töre ve CTP Milletvekili Erkut Şahali arasında sözlü tartışma yaşandı.

-Şan

Maliye Bakanı Alişan Şan da, 45 gündür taşımacıların ödenmediği iddialarına cevaben yaptığı konuşmada, bugüne kadar bakanlığına ulaştırılan tüm ödeme emirlerinin geciktirilmeksizin yapıldığını, taşımacılık sektörü için ilgili bakanlıktan en son 10 gün önce ödeme emri gediğini, bunun ödemesinin de 15 Nisan Cuma günü yapıldığını kaydetti.

Bakan Şan, ilgili bakanlıktan bir de bugün ödeme emri geldiğini, onun da işlemleri tamamlandıktan sonra ödemenin bekletilmeden yapılacağını söyledi.

Meclis Genel Kurulu konuşmaların tamamlanmasının ardından bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Meclis’in bir sonraki birleşimi 24 Nisan Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

-Yarın Çocuk Hakları gündemiyle özel oturum

Öte yandan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda yarın temsili özel oturum yapılacak. Saat 10.00'da başlayacak oturumda, her ilçeden milletvekili sayısı kadar çocuk Meclis'i ziyaret edecek ve Meclis Genel Kurulu "çocuk hakları" gündemiyle toplanacak.

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2023, 15:46