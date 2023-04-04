Meclis Deprem Komitesi, Ankara'da TBMM Adalet Komisyonu üyeleriyle görüştü

Ankara temaslarına devam eden Cumhuriyet Meclisi Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu ile görüştü.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler görüşmede yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın maruz kaldığı çirkin saldırıdan duydukları üzüntüyü ifade etti ve saldırı girişimini lanetleyip kınadıklarını söyledi.

KKTC’nin uzun süren mücadelesinin ve kararlılığının bu şekilde tepkilere yol açtığını ifade eden Güler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin her koşul ve şartta, her ortamda KKTC’nin haklı davasını desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Güler, KKTC’nin deprem nedeniyle yaptığı yardımlar için teşekkürlerini de sundu.

İsias Otel enkazında ve diğer illerde hayatını kaybeden KKTC vatandaşlarına rahmet dileyen Başkan Güler, bir daha böylesi bir acının yaşanmamasını temenni etti.

KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üyeliğinin mutluluk verici bir gelişme olduğunu ifade eden Güler, KKTC’nin en kısa zamanda üyeliğini almasını temenni etti, KKTC’nin ulusalar arası platformlarda var olmasını her zaman desteklediklerini söyledi.

-Hasipoğlu: “Bir cinayet işlendi…”

Meclis Heyeti Başkanı UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da konuşmasında KKTC’nin imkanları doğrultusunda toplumundaki her bireyle birlikte seferber olunduğunu vurgulayarak bu çerçevede konteyner evlerin gönderime başladığını kaydetti.

Ülkede var olan depremzedelerin ihtiyaçları için de bir katkı fonu oluşturulduğunu belirten Hasipoğlu “Gücümüz yettiği müddetçe desteklerimize devam edeceğiz” dedi.

Bu felakette 49 KKTC vatandaşının da hayatını kaybettiğini dile getiren Hasipoğlu, hukuki sürecin başladığını ifade etti.

Çöken İsias Otel'le ilgili deprem anında bir cinayet işlendiğini ifade eden Hasipoğlu, yapı güvenliği olmadığını, eksik malzeme kullanıldığını ve tasarım hatası olduğunu dile getirdi.

Soruşturmanın devam ettiğini vurgulayan Hasipoğlu, oluşturulan komitenin yargı süreçlerinin takibi için kurulduğunu kaydederek: “Türkiye Cumhuriyeti’nin adalet sistemine güveniyoruz. Hiç bir şüphemiz yoktur, süreç hızlı bir şekilde ilerliyor” dedi.

andan itibaren vatandaşlarımızla birlikteydik” diyen Hasipoğlu, önemli olanın Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın numune alması olduğunun altını çizdi, veri akışının öneminin ifade etti.

Bilirkişi raporunun çok önemli bir konu olduğunu vurgulayan Hasipoğlu, görevin İstanbul Teknik Üniversitesi’ne verildiğini ifade etti.

Yapının kusurlarını anlatan Hasipoğlu, bina izinlerinin nasıl verildiğini, kimin hangi izni verdiğini ve yazışmaların çok önemli olduğunu dile getirdi.

“Bu yaraları beraber saracağız” diyen Hasipoğlu, yaşanan acılara neden olan herkesin en ağır şekilde ceza almasını istediklerinin altını çizdi.

Görüşmede İstanbul Milletvekili TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler’in yanı sıra Üyeler Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ve Tokat Milletvekili Mustafa Arsalan hazır bulundu.

Türkiye Adalet Yardımcısı Moğol ile görüşme…

Meclis heyeti Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğol ile de bir araya geldi.

Adalet Bakanlığında gerçekleşen görüşmede Moğol ve Bakanlık yetkilileri tarafından Adıyaman İsias Oteldeki yargı süreci ve diğer illerde yaşanan depremde yürütülen soruşturmalar hakkında heyete bilgiler verildi.

Görüşmelerde; Meclis Başkan Yardımcısı ve Komite Üyesi CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, Komite Başkan Yardımcısı CTP Girne Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyeleri UBP İskele Milletvekili Yasemi Öztürk, UBP Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, DP Girne Milletvekili Serhat Akpınar, YDP Lefkoşa Milletvekili Talip Atalay ve Bağımsız Gazimağusa Milletvekili Ayşegül Baybars ile KKTC’nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve Meclis Yasama Uzman Yardımcısı Sevi Çağdaş Dayıoğlu yer aldı.

Ankara temasları çerçevesinde Meclis Komitesi heyeti bu akşam saat 17.00’de basın toplantısı düzenleyecek.

Heyetin yarın sabah erken saatlerde Adıyaman’a hareket etmesi bekleniyor.