Meclis eski Başkanı Siber, Özgürgün'ün istifasını yorumladı

Meclis eski Başkanı Dr.Sibel Siber, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün'ün istifasını değerlendirerek şunları belirtti:
"Milletvekili, istifa dilekçesini Meclis Başkanlığı’na verdiğinde istifa etmiş sayılır mı?
Meclis İç Tüzüğü’ne göre “Hayır.” Meclis Başkanlığı'na verilen, Vekillikten çekilme istemi, önce Meclis Divanı tarafından değerlendirilir ve çekilme isteminin gerçekliğini saptandıktran sonra Meclis Genel Kurulu’na sunulur. Meclis Genel Kurulu'nda (oylama sonucu) onaylanırsa, Milletvekilliği sona erer. Yani Milletvekili kendi özgür iradesiyle Milletvekilliği görevinden istifa edemez. Meclis onayı gerekmektedir. Geçmişte de bir milletvekilimiz istifa dilekçesini vermis fakat Meclis onaylamadığı için istifası kabul edilmemiştir
İlgili Tüzük maddesi aşağıdadır:
Milletvekilinin Çekilmesi 132. (1):Bir milletvekili, milletvekilliğinden çekildiğini gerekçeli olarak Meclis Başkanlığına yazılı olarak bildirdiği takdirde, Başkanlık Divanı, çekilme isteminin gerçekliğini saptadıktan sonra istemi Genel Kurula sunar. (2) Genel Kurul milletvekilinin, milletvekilliğinin sona ermesine karar verirse, o milletvekili milletvekilliğinden çekilmiş sayılır ve milletvekilliğinin sona ermesi ile ilgili her türlü hukuki hakkı kazanmış olur."
Bırakın fazla kurcalamayın da bir an evvel cehennem olsun gitsin.Yeterince halkın cebinden haksız olarak para yedi.İstifa etse de bunların hesabı sorulmayacakmı?Sorulmazsa sormayanlar da en az Özgürgün kadar suçludur..Halkın cebinden çıkan paralardır bunlar...Milletvekilisin,dokuz ay meclise gelmiyeceksin,yurtdışında yaşayacaksn ve maaşın bir tamam ödenecek..Başka ülkelerde adamı darağacına gönderirler....Halkın parası habire çalınıyor ve kimsenin kılı kıpıdamıyor yaw..Nasıl bir ülkede yaşıyoruz anlaşılır gibi değil gerçekten...