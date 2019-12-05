Meclis futbol takımı, işitme ve konuşma engelli takımı maç yaptı

3 Aralık Dünya Engelliler ile Dayanışma Günü nedeniyle Cumhuriyet Meclisi Futbol takımı, Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV) takımı ile bir maç yaptı.

Dereboyu’nda bulunan 3.Piyade Taburu içerisinde gerçekleşen maçta Meclis takımında başta Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay olmak üzere milletvekilleri Oğuzhan Hatipoğlu,Hasan Büyükoğlu ve Mesut Genç de yer aldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, maç öncesi konuşmalar yapıldı ve milletvekilleri tarafından KİKEV takımı oyuncularına günün anısına madalyalar verildi.

ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay maç öncesi yaptığı konuşmada, kendileri için çok anlamlı bir an yaşadıklarını ifade ederek, önceki gün Meclis’te yapılan konuşmalarda da engelli bireylerin sıkıntılarının giderilmesi için yapılabileceklerin konuşulduğunu ve takvimler ortaya konulduğunu anımsattı.

Uluçay, “Biz bu çalışmaları bir bütün olarak gerek Meclis gerek ise Hükümet katında birlikte yürütmeye çalışacağız” dedi.

Spor adına ambargolar yaşayan ve engellerle karşılaşan bir ülkede bulunduklarını ifade eden Başkan Uluçay, spor yapma konusunda, farkındalık yaratma adına bir engel olmadığı mesajını vermek için sahada bulunduklarını belirtti.

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Oğuzhan Hatipoğlu da konuşmasında: “Bugün sahada hep birlikte işitmeyeceğiz, konuşmayacağız. Sahada futbol oynayacağız ve sevgi kazanacak” dedi.

Halkın Partisi Milletvekili Hasan Büyükoğlu ise engellerin sadece yılın bir günü değil 365 gün boyunca sorunlarını bilerek ellerinden gelen katkıyı koymak istediklerini söyledi.

Halkın Partisi Milletvekili Mesut Genç konuşmasında yapacakları maç ile aslında arada engel olmadığı mesajını vermeye çalıştıklarını kaydetti.

KİKEV Başkanı Bahire Coşkuner de, engellilerin topluma kazandırılması ve yetenekleri ölçüsünde çalışılması gerektiğinin altını çizerek düzenlenen maçın kendileri için çok anlamlı olduğunu ifade etti.

Coşkuner, düzenlenen maçın sporda engelin olmadığının kanıtı olduğunu belirtti.