Meclis Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda “Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile “Avukatlar (Değişiklik) Yasa Önerisi” oybirliğiyle kabul edildi.

İlk olarak, Ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 62. madde uyarınca yaptığı konuşmada, hükümete eleştirilerde bulundu.

Erhürman, hükümetin 10 yıllık kalkınma programı hazırlayacağına ilişkin açıklamalarını eleştirdi.

Ana muhalefet partisinin böyle bir çalışmadan bilgisi olmadığını, herhangi bir evrak ulaşmadığını dile getiren Erhürman, 10 yıl boyunca kimin iktidarda olacağının nasıl bilineceğini sordu.

“Böyle bir şey bilgiyi aşan bir şeydir” diyen Erhürman, bu kadar uzun vadede bir planın hiçbir ülkede uygulanmadığını, Türkiye’de yapılanın beş yıllık bir plan olduğunu söyledi.

Erhürman, bu planın Meclis’ten geçmesi gerekeceğini, hükümet programı olmadığını tüm kesimlerin dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Nüfus politikası olmaksızın plan yapılamayacağını dile getiren Erhürman, anadili Türkçe olmayan öğrenci sayısıyla ilgili örnekler vererek, bu sayının 2019 yılındaki orana göre dört kat artış gösterdiğini belirtti.

Enterkonnekte konusunda da temel şartın fizibilite olduğunu dile getiren Erhürman, fizibilitesi olmayan bir yatırımın nasıl yapılacağını sordu.

Erhürman, elektrik santrallerinin bakımının yapılmadığını söyleyerek, eleştirilerde bulundu.

“Her türlü umut ihtimalini bertaraf etmeye hakkınız yoktur” diyen Erhüman, ek bütçedeki bazı rakamlara değindi.

İthalattan elde edilen KDV rakamlarını karşılaştırarak, bir aylık hesabın yüzde 113 saptığını söyleyen Erhürman, “Niyet mi kötüdür, aritmetik mi bilmiyorsunuz” diye sordu.

Hükümeti ciddiyetsizlikle suçlayan Erhürman, 15 günde ek bütçedeki hesapların saptığını savundu.

Erhürman, tahammül edilebilen noktanın ötesine geçildiğini, ihtiyaçlar dile getirildiğinde, para ve gelir olmadığının söylendiğini, o zaman paranın nereye gittiğini sordu.

CTP’nin sorduğu, kaç geçici işçi istihdam edildiği yönündeki soruya cevap verilmediğini söyleyen Erhürman, bu rakam ortaya çıktığında paranın da gittiği yerin görüleceğini savundu.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Erhürman’ın “zibillik” diye nitelediği ek bütçeyle, elzem olan ilaç alımları ve çiftçi, hayvancı, tarımcı ile diğer alanlardaki ihtiyaçlara yeterli kaynak ayrıldığını söyledi.

Doğrudan gelir desteği ve diğer alanlarda hükümetin ortaya koyduğu politikalar sonucunda "canlılığın" geldiğini söyleyen Berova, ek bütçenin halkın ihtiyaçlarına yönelik yapıldığını belirtti.

Giderlere konulan rakamlarla ilaç eksikliğinin giderileceğini, çiftçinin destekle yeni sene için üretimlerini yapacağını belirten Berova, ithalat gelirlerinde beklenenin üzeri artış görüldüğünü ancak bunun mal girişini gösterdiğini, bu malların ülke içinde satışı olduğu, ekonomik aktivitenin olması gerektiği gibi olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Berova, bu rakamlara yergi değil övgü yapılması gerektiğini söyledi.

Gelir gider ve paranın nasıl kullanıldığının görüleceğini belirten Berova, bu tablo için gururlu olduğunu, gelecek açısından da olumlu olduğunu söyledi.

Berova, içten gelen KDV ile ithalat arasında orantısızlığı gidermek adına uygulamaya koyacakları unsurlar bulunduğunu, otomasyon üzerinden denetim için e-fatura uygulamasına geçmeyi planladıklarını belirtti.

Yazar kasaların post cihazlarla uyumlu olmasına yönelik çalışmalar yapıldığını dile getiren Berova, kredi kartı ile yapılan harcamalarda KDV iadesi için de hızlı şekilde çalışma yapıldığını söyledi.

Berova, “Ek bütçe kesinlikle zibillik olarak adlandırılamaz halkın ihtiyacına göre hazırlanmış bir bütçedir, sapmalar ekonominin canlılığını gösterir” dedi.

-Erhürman

Tekrar söz alan Erhürman, bu konuşmanın sapmaları doğrular nitelikte olduğunu ve ana muhalefetin ek bütçe görüşmeleri sırasında bu sapmaların yaşanacağını söylediğini belirtti.

İthal edilen malları kimin alabildiğini soran Erhürman, ‘Kıbrıslı Türkler bir anda daha çok ev mi aldı, daha çok benzin mi koydu’ diye sordu.

“Bu zihniyetin derdi halk değil haklı çıkmaktır” diyen Erhürman, rakamlardaki sapmanın kayıt dışılığı gösterdiğini savundu.

Erhürman, kredi kartının kullanılmasını teşvik için KDV iadesi yapılmasına yönelik yasanın dört yıl uygulanmadığını, "açılan dava sonrasında adım atıldığını" ifade etti.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel, hükümetin halkın ihtiyacı olan ve geçmişte yapılmayan yasa ve diğer konuları öne çıkardığını, her kesimden gelen görüşleri değerlendirdiklerini belirtti.

26 yıldır ülkede kalkınma planı yapılmadığını söyleyen Üstel, DPÖ altında ön hazırlığı yapılıp komiteler oluşturulacağını, daha sonra Meclis’e geleceğini kaydetti.

Üstel, DPÖ’nün tüm siyasal partilere ve kuruluşlara yazı yolladığını söyleyerek, beş yıllık kalkınma planı bitirileceğini, beş yıllık hedefleri ortaya koyup değerlendirme yapacaklarını belirtti.

Kablo ile enerji konusunun 2012’den beri konuşulduğunu ve enterkonnekte sisteme bağlanma şartı konduğunu, fizibilite çalışmalarının yapılmakta olduğunu dile getiren Üstel, Türkiye ile ön protokolün yapıldığını, komiteler kurulduğunu, çalışmaya başladıklarını kaydetti.

Elektrik kurumunda ilgili şirkete doğan borçlar nedeniyle bakım onarım yapılmadığını söyleyen Üstel, Türkiye ile yapılan protokol doğrultusunda bakım onarımının yapıldığını belirtti.

Geçmişe dayalı dosyaların Başsavcılığa iletildiğini dile getiren Üstel, hukuka yönelik gereği neyse Başsavcılığın yapacağını ifade etti.

“Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın üçüncü görüşmesi yapıldı ve oybirliğiyle kabul edildi.

Daha sonra “Avukatlar (Değişiklik) Yasa Önerisi”nin üçüncü görüşmesi yapıldı ve öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Meclis’in bugünkü çalışması sona erdi. Cumhuriyet Meclisi yarın saat 10.00’da toplanacak.