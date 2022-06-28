Meclis Genel Kurulu çalışmalarını tamamladı, yaz tatiline girdi

Meclis Genel Kurulu çalışmalarını tamamladı, yaz tatiline girdi
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı güncel konuşmaların ardından tamamlandı ve Genel Kurul yaz tatiline girdi.

Anayasa gereği, haziran ayı sonuna kadar çalışan ve ekim ayının ilk iş günü kendiliğinden toplanan Cumhuriyet Meclisi, yaz aylarında Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Bakanlar Kurulu veya en az on milletvekilinin istemi üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabiliyor.

Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılmaması halinde sonraki ilk toplantısını 3 Ekim 2022 saat 10.00’da yapacak.

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