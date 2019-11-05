Meclis Genel Kurulu güncel konuşmalar gündemiyle toplandı

Meclis Genel Kurulu toplandı.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında açılan toplantı, 1 saat 15 dakikalık gecikmeyle saat 11.15’te başladı.

Toplantının başında, Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun, Genel Kurul birleşimleriyle ilgili kararı okundu.

Onaylanan karara göre, Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nde 12-29 Kasım tarihleri arasında yapılacak 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmelerinden dolayı, Genel Kurul’un 11, 18 ve 25 Kasım tarihlerindeki toplantılarında yasama ve denetim görevi birlikte gerçekleştirilecek.

Daha sonra YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun sözlü soruya çevrilen yazılı sorularının geri çektiğine ilişkin tezkere bilgiye getirildi.

Ardından Meclis Genel Kurulu toplantısında güncel konuşmalara geçildi.