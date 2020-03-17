banner22

Meclis Genel Kurulu olağanüstü toplanıyor

Meclis Genel Kurulu olağanüstü toplanıyor
banner32

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, perşembe günü Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi gündemiyle olağanüstü toplanacak. Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay milletvekillerini, perşembe günü saat 11.00’de Meclis Genel Kurulu’nun birinci olağanüstü birleşimine çağırdı.

Davetiyede, toplantının gündemi “26 Nisan 2020 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçiminin Ertelenmesi” olarak belirtildi.

Tüm dünya gibi ülkeyi de etkileyen yeni koronavirüs (Covid 19) salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığı seçiminin altı ay ertelenmesi konusu bugün Cumhurbaşkanlığı’nda siyasi partilerle ele alınmış ve toplantıdan uzlaşı çıkmıştı.

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner38
SIRADAKİ HABER
KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü'nün...
KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü'nün...
  1. Türkiye

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

banner51

﻿