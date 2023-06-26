Meclis Genel Kurulu tatilden önceki son toplantısını yaptı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yaz tatili öncesi son toplantısını yaparak, çalışmalarını tamamladı.

Genel Kurul toplantısında, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kiracılarının Birikmiş Kira ve Gecikme Zammı Borçlarının Tahsili ile İlgili Kuralların Düzenlenmesi (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Kredi Kartı ve Banka Kartı ile Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması (Değişiklik) Yasa Tasarısı onaylandı.

Genel Kurul’da sunuşlara da yer verildi. Emeklilik Değişiklik Yasa Önerisinin komitede ivediliği oylandı ve onaylandı.

- Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kiracılarının Birikmiş Kira ve Gecikme Zammı Borçlarının Tahsili ile İlgili Kuralların Düzenlenmesi (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı kabul edildi

Genel Kurul toplantısında Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kiracılarının Birikmiş Kira ve Gecikme Zammı Borçlarının Tahsili ile İlgili Kuralların Düzenlenmesi (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alındı. Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin konuyla ilgili raporu Komite Başkanı Resmiye Canaltay tarafından okundu. Canaltay tasarı hakkında söz alarak pandemi dönemi nedeniyle zorlanan birçok kiracı olduğunu söyledi, hükümet olarak faizlerde indirim yaptıklarını da anımsattı. Kiracılara yapılacak kolaylıklar hakkında bilgi veren Canaltay, bunun kiracılara faydası olması temennisini dile getirdi.

-Şahiner

Konu hakkında söz alan CTP Milletvekili Salahi Şahiner de kiracıların büyük kısmının ciddi borç yükü altında olduğunu belirterek, kiracıların aslında binlerce yerel istihdam sağladığını ifade etti. Şahali bu konuda yapılan çalışmaların dövizdeki artış nedeniyle zaman içinde buharlaştığını söyledi.

-Şan

Konuyla ilgili söz alan Maliye Bakanı Alişan Şan da, son günlerde yaşanan döviz dalgalanmaları ve bununla gelen ekonomik sıkıntılara önlem amaçlı geçen hafta Emlak ve Malzeme'ye ait mülklerde kur sabitlemesine gidildiğini ve 31 Mayıs kurlarının baz alındığını kaydetti.

Daha sonra tasarı oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

-Kredi Kartı ve Banka Kartı ile Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması (Değişiklik) Yasa Tasarısı onaylandı

Ardından Genel Kurul’da “Kredi Kartı ve Banka Kartı ile Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ele alındı.

-Barçın

Konu hakkında CTP Milletvekili Devrim Barçın söz aldı. İlgili yasanın oybirliğiyle geçen bir yasa olduğunu, kayıt dışılıkla mücadele için büyük öneme sahip olduğunu dile getirdi. Bu konuda bütçe kalemleri hakkında bilgi istediklerini ancak yanıt alamadıklarını belirten Barçın, icracı makamın bu yasayı uygulamamasının ülkedeki kayıt dışılığa çanak tuttuğunu söyledi. Barçın, Maliye Bakanı Şan’dan şu anda bu yasa tahtında ödeme mükellefiyeti bulunan rakamı açıklamasını istedi.

Vatandaşa ödenmesi gereken rakam ödenmediği için enflasyon karşısında doğan hakların "çalınmış" olduğunu kaydeden Barçın, yapılan yasaların uygulanmamasının hem suç olduğunu hem de siyasete olan güvensizliği artırdığını kaydetti.

-Şahiner

CTP Millevekili Salahi Şahiner de söz alarak, bu yasanın vergi kaçağının önüne geçmek için hazırlandığını anımsattı.

Şahiner daha önce 1 TL altı harcamaların görülemediği bilgisiyle bir değişiklik yapıldığı ancak bu sorunun çözüldüğüyle ilgili bilgi geldiğini kaydetti.

"Birkaç yüz milyon TL ödememek için devletin milyarlarca Türk Lirası kaybettiğini" söyleyen Şahiner, kayıt dışı ekonomi konusunda çok doğru olan bu yasanın hayata geçmemesin önemine işaret etti.

-Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali de, bunun kayıt dışılığın önlenmesi için önemli bir adım olduğunu belirtti.

KDV gelirlerindeki dağılıma işaret eden Şahali, gümrüklerden elde edilen KDV’nin tüm KDV gelirleri içinde çok büyük yer tuttuğuna işaret ederek, bunun çok ciddi bir kayıt dışılık anlamına geldiğini vurguladı.

Şahali, enflasyona işaret ederek, hak edişlerin 4 yıl içinde ciddi şekilde eridiğini belirtti.

-Şan

Maliye Bakanı Alişan Şan da, kayıt dışılıkla mücadelenin sadece muhalefet ya da iktidar değil ülkedeki herkesin görevi olduğunu belirtti.

Göreve geldiğinde bu konunun varlığından haberdar olduğunu ve bu uygulamanın hemen hayata geçmesi için gerekli adımları attığını söyleyen Şan, bazı bankalarda ödeme talimatlarında bir sıkıntı olduğunu anlattı.

Göreve geldiği günden bu yana kayıt dışı ekonomiyle uğraşmanın en çok önemsediği konulardan olduğunu anlatan Şan, çok düşük ödemeler için toplu ödeme öngördüklerini belirtti.

Şan, ödemeleri sistematik şekilde yaparak kayıt dışılıkla mücadeleyi teşvik edeceklerini kaydetti.

Daha sonra tasarının madde madde oylanmasına geçildi. Bu sırada söz alan CTP Milletvekili Devrim Barçın değişiklik önerisi sundu, zamanında yapılmayan iadeler için faiz ödemesini önerdi, “az sonra yapılacak göreceğiz bakalım kimler vatandaşın parasının üzerine yatıyor kimler yatmıyor” dedi. Yerinden söz alan Maliye Bakanı Alişan Şan ise, bunu bütçesel olarak hesaplamadıkları için böyle bir değişiklik önerisine şu anda ret cevabı vermek zorunda olduklarını kaydetti.

Bunun üzerine milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Değişiklik önergesini oyçokluğuyla reddedildi. Ardından CTP Milletvekilleri salonu terk etti. Böylece Genel Kurul’da nisabın düşmesiyle tasarının görüşülmesi sonraki birleşime bırakıldı.

Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısı tamamlandı ve Genel Kurul tatile girdi. Meclis tatili sırasında komiteler çalışmalarına devam edecek. 1 Ekim 2023’ün hafta sonu tatiline denk gelmesi nedeniyle Meclis sonraki birleşimini 2 Ekim’de gerçekleştirecek.