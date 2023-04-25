Meclis Genel Kurulu toplandı

umhuriyet Meclisi Genel Kurulu, ikinci denemesinde, saat 13.30’da Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

Yasama ve denetim görevlerini birlikte yapacak olan Genel Kurul’un gündeminde, dünden bugüne aktarılan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşma (Onay) Yasa Tasarısı ile Türk Ajansı – Kıbrıs (TAK) 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı da bulunuyor.

Bugün ayrıca, Sayıştay (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, Sayıştay Üyeliği Başvurularının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Üyeliği Başvurularının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliği Adaylarının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, KKTC Cumhurbaşkanının Kaan Kutlay'ı Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Olarak Atamasına İlişkin Raporu da görüşülecek.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda ilk olarak, bugünkü birleşiminde ele alınacak tezkereler oylandı ve onaylandı.

Ardından 62’nci madde tahtında konuşmalar yapıldı. Bu bölümde elektrik konusu gündeme taşındı.

-Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman bu kısımda “Son siyasi gelişmeler” başlıklı konuşma yaptı. Elektrik konusunda yaşananlara işaret eden Erhürman, Enerji Üst Kurulu ve Enerji Dairesinin kurulması hakkındaki yasa tasarılarına değindi. Bu yasaları hızlandırmak için gereken desteği vermeye hazır olduklarını daha önce de belirttiklerini ifade eden Erhürman, bunlar yapılmadan sözleşmeler yapılmasının bilimsel bir temeli olmadığını kaydetti.

KTTO’nun konu hakkındaki raporuna işaret eden Erhürman, bu raporun bir enerji politikası raporu ya da stratejik eylem planı olamayacağını vurguladı.

Yine de raporda, enterkonnekte projesinin finansman ve uygulamasının KKTC tarafından ihale ile belirlenecek bir şirket tarafından yapılması gerektiğinin belirtildiğini söyleyen Erhürman, aslında ilk adımda bu işin ihalesiz yapılmaması gerektiğinin raporda da ortaya konduğunu dile getirdi.

Raporun, kablonun mülkiyetinin KKTC’ye ait olması gerektiğini de içerdiğini anlatan Erhürman, ancak konu hakkında finansman modelinin de ortada olmadığını söyledi.

“Siz neye göre ihalesiz şekilde bu sözleşmeyi imzalayacaksınız” diye soran Erhürman, raporda sözleşmenin ancak fizibilite çalışmaları sonrası ortaya konacak sürelere göre yapılabileceğinin de söylendiğini anlattı.

Fizibilite çalışmasını yapmadan hareket edilemeyeceğini vurgulayan Erhürman, fizibilite çalışması olmadan şirketin de fiyat teklifi veremeyeceğini kaydetti.

Bu şartlarda bir sözleşme imzalanırsa bunun yok hükmünde olacağını dile getiren Erhürman, “Çünkü sizin böyle bir sözleşme imzalayacak alt yapınız yoktur” dedi.

Hükümeti fizibilite çalışması yokken hiçbir şekilde sözleşme yapmamaya çağıran Erhürman, aksi halde kendilerinin yapılacak sözleşmeyi feshedeceğini ifade etti.

Erhürman “Enerji bu ülkede gelecek meselesidir” dedi.

-Turistlere sigorta konusu

2017’de, sigortasız turistlerin sigorta altına alınması için KKTC’de faaliyet gösteren tüm sigorta şirketlerinin yurt dışındaki sigorta şirketleri ile sigorta işlemi yapması kararı alındığını anımsatan Erhürman, birkaç gün önce alınan bir kararla Şeker Sigorta'nın bu konuda yetkili kılınması kararının Resmi Gazete’de yer aldığını söyledi.

Erhürman, 2017’de tüm şirketler yapabilir denirken, şu anda neden sadece Şeker Sigorta'nın yetkili kılındığını sordu. Erhürman, daha önce tüm şirketler yetkiliyken bile uygulanamayan bir kararın neden Şeker Sigortanın yetkili kılınarak değiştirildiğini sordu.

Erhürman ayrıca, Girne Antik Limanı’nın restorasyonu projesinin ek 11 milyon TL gerektiren elektrik altyapısı kısmı hakkında sorular yöneltti.

-Amcaoğlu

Yanıt vermek üzere kürsüye çıkan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, konunun yakın takipçisi olduklarını, ay başında ASELSAN yetkililerinin adaya geleceğini, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun teknik fizibilite çalışma raporunun hazırlanması için anlaşma imzalayacaklarını dile getirdi.

İhalesiz sözleşme ve enterkonnekte konusundaki hassasiyetleri paylaştıklarını belirten Amcaoğlu, ülkenin geleceğini kurtarmak ve dünyadaki gerçeklere uygun şekilde hareket etmekte en önemli faktörün enterkonnekte ile büyük ağlara bağlanabilmek olduğunu belirtti.

Asla 15 yıllık tek bir sözleşme imzalanmasının mümkün olmadığını kendisinin de söylediğini belirten Amcaoğlu, hem kısa süreli arz güvenliğini garantiye almak hem de sürdürülebilir enerjiyi sağlamaktan başka şans olmadığını kaydetti.

Enterkonnektede sadece alım yönünde bir anlaşma imzalanmasının doğru olmadığını kendisinin de düşündüğünü ifade eden Amcaoğlu, öte yandan bu konuda mutlaka anlaşma yapılması gerektiğini vurguladı.

-Ataoğlu

Turistlerin sigortalanması konusundaki soruya cevap veren Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, buradaki esas amacın ülkeye sigortasız şekilde gelenlerin sigorta altına alınması olduğunu belirtti.

Şeker Sigorta'nın kamu sigortası olduğu için seçildiğini dile getiren Ataoğlu, uygulamanın Şeker Sigorta'nın gönüllü şekilde başlattığı bir çalışma olduğunu anlattı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın yerinden sorduğu soru üzerine Ataoğlu, Şeker Sigorta’nın Sigorta Acenteleri Birliği'yle bu konuda görüşmeler yapıldığını, birliğin bu uygulamaya onay verdiğini söyledi.

Ataoğlu bu konudaki esas endişesinin bilet fiyatlarını yükseltmeyecek bir uygulama yapılması olduğunu, bu konuda turizmcilerle de görüştüklerini ifade etti.

Ataoğlu, Şeker Sigorta'nın oluşacak bir havuzdan diğer şirketlerin de pay alacağı bir model hazırladığını da söyledi.

Antik Liman'la ilgili yapılan proje çalışması sonrası 22 milyonla ihalenin sonuçlandığını anımsatan Ataoğlu, yapılan şartname ne ise ona göre ihaleye çıktıklarını ifade etti.

İhale şartnamesi hazırlanırken kendilerine gelen bilgiler sonucu ihalenin hazırlandığını kaydeden Ataoğlu, şartname öncesinde Kıb-Tek’ten de görüş alındığını söyledi.

Kazılar yapılırken çıkan rayın bile büyük bir bedel ortaya çıkardığını dile getiren Ataoğlu “Rayın olduğunu nereden bilinecekti” diye sordu.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe’nin sorusu üzerine Ataoğlu, en fazla 3-4 haftalık bir gecikmeyle Haziran ayı sonu gibi çalışmanın tamamlanacağını kaydetti.

Limandaki işletmelerin mağdur olmaması için de hem kiralar hem personel için destek verdiklerini ifade eden Ataoğlu, bu işletmelere kredi olanağı da sağlandığını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2023, 15:30