Meclis Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 10.50’de toplandı.

Genel Kurul’da ilk olarak “Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın görüşülmesi kabul edildi.

Genel Kurul’un gündeminde ayrıca, Dilekçe ve Ombudsman Komitesinin raporları, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, “Boşalan Yayın Yüksek Kurulu Üyeliği İçin Önerilen Adayın Değerlendirilmesine İlişkin Raporu” da ele alınacak.

Genel Kurulun “Seçimler ve Oylaması Yapılacak İşler” kısmında ise; “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasa Tasarısı, Kurumlar Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarılarının üçüncü görüşmesi” yapılacak, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, Sayıştay Üyeliği Başvurularının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu ile Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Üyeliği Başvurularının Değerlendirilmesine ilişkin Raporu” görüşülecek.