Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.
Saat 11.15’te başlayan Genel Kurul toplantısının gündeminde, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin 6 Ombudsman raporuna ilişkin raporları; Kalkınma Bankası (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Üyeliği Başvurularının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu bulunuyor.
Meclis Genel Kurulu toplandı
Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.
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