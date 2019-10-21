banner22

Meclis Genel Kurulu toplandı

Meclis Genel Kurulu toplandı
banner30

Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı. 
Saat 11.15’te başlayan Genel Kurul toplantısının gündeminde, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin 6 Ombudsman raporuna ilişkin raporları; Kalkınma Bankası (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Üyeliği Başvurularının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu bulunuyor.

YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
Meclis toplandı
Meclis toplandı
  1. Kıbrıs

banner24

banner25

﻿