Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak.



Cumhuriyet Meclisi’nin saat 10.00’da başlaması beklenen toplantısında ilk olarak çeşitli yasaların hayat pahalılığı ödeneği hakkını düzenleyen maddesinin 3 ay süre ile durdurulmasını içeren yasa gücünde kararname ele alınacak



Genel Kurul ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Posta Süreçlerinde Kullanılan ve Offline Olarak Çalışan Yazılımın Online Yapıya Geçirilmesi,PTTMatik Cihazları Kurulumu İşlerinin Yürütülmesine ve Elektronik Hizmetlerinin Geliştirilmesine İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı (Y.T.No:43/1/2018) ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin tasarıya ilişkin raporunu ele alacak.



Genel Kurul, Komitelerden gelen; Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı (Y.T.No:58/1/2018) ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin tasarıya ilişkin raporu ile Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:62/2/2018) ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin tasarıya ilişkin raporunu görüşecek.