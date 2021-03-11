Meclis Genel Kurulunda güncel konuşmalar

: Meclis Genel Kurulunda daha sonra güncel konuşmalara yer verildi.

Bu bölümde ilk olarak CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman mali protokolle ilgili güncel konuşma yaptı.

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın geçmişteki protokollerle ilgili konuşmasına ithafen kendi hükümet dönemlerinde yapılan eleştirilere işaret etti.

Arıklı’nın muhalefetin desteğine ihtiyaç olduğunu söylediğini, zaten ortada bir azınlık hükümeti olduğunu dile getiren Erhürman, bunu bile bile muhalefetle hiç paylaşmadan bir anlaşmaya imza atıldığını söyledi.

Erhürman bunların KKTC adına verilen taahhütler olduğunu belirterek, “Şimdi nasıl yapacaksınız bunu?” diye sordu.

Kamu reformunun yıllardır gündemde olduğunu dile getiren Erhürman, kendi hükümetleri döneminde 3’lü kararnamenin kapsamını daraltmak için yaptıkları çalışmalara işaret etti, şimdi iktidar olan partilerin o dönem kendilerine bunun için destek verdiğini ancak şu anda bunun yapılmayıp, reform olarak sayılamayacak değişikliklerin altına imza atıldığını savundu.

1,500 TL destekler için başvurular alındığını, sonra da vatandaşa kaynak bekliyoruz, gelen kaynağa göre kime ne kadar para vereceğimize karar vereceğiz dendiğini ileri süren Erhürman bunun büyük bir belirsizlik yarattığını iddia etti.

Sosyal patlamaların eşiğine doğru gidildiğini ileri süren Erhürman, turizm çalışanlarının hala önünü göremediğini söyledi.

Turizme salgın destek ödeneği olarak öngörülen 30 milyon TL’nin toplam rakamın yüzde 1’i bile olmadığını anlatan Erhürman “Turizm sektörü nasıl ayakta duracak?” diye sordu.

5+1 toplantısından beklentinin ne olduğunu soran Erhürman, hellim konusundaki tutumun ne olduğunu da sordu, hellim konusunun hayati öneme haiz olduğunu vurguladı.

Erhürman hellim konusunda geçmişte bulunan çözümlere işaret etti, Yeşil Hat Tüzüğünün ve Mali Yardım Tüzüğünün temelinin Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesi olduğunu söyledi, bu iradenin değiştiğine dair açıklamaların bunları riske attığını savundu.

Erhürman bu nedenle bu konuda hatayı asla kabul etmeyeceklerini belirtti.

OĞUZ

Maliye Bakanı Dursun Oğuz da kürsüye çıkarak ek mesailer konusunda çalışmalar yapıldığına işaret ederek, ek mesainin emek karşılığı verildiğini dile getirdi.

Ek mesailere ödenen rakamların yıldan yıla arttığına işaret eden Oğuz, ülkenin kaynaklarının kıt olduğunu, eldeki imkânları en verimli şekilde kullanmak gerektiğini belirtti.

Oğuz, 6 aylık ödenmemiş ek mesai borcu olduğunu anlattı. Bakan Oğuz 1,500 TL’lerin zamanında verilmesinin önemli olduğunu, bunun hükümetin önceliklerinden olduğunu da kaydetti.

Bakan Oğuz, bir soru üzerine ülkeye gelmesine izin verilen öğrencilerden belge istendiğini de anlattı.

Karantina otellerine ödenen rakamlar hakkında bir soru üzerine bilgi veren Bakan Oğuz, karantina otellerine 2020 yılında 104 milyon TL, 2021’de 16 milyon TL ödeme yapıldığını dile getirdi.

Öğrencilerin karantina ücretlerine üniversitelerin destek vermesi konusunda bir soru üzerine Oğuz, bileklik takibine geçildiğinde bu masrafın da ortadan kalkacağını anlattı.

ŞAHİNER



Daha sonra CTP Milletvekili Salahi Şahiner “Kıbrıs’ta üretimin son durumu ve Kıb-Tek” başlıklı konuşma yaptı”Tarımda girdi maliyetlerinin yükseldiğini anlatan Şahiner, patatesin tarlada kalma riski olduğunu ifade etti.2 bin ton patatesin tarlada kalması riski olduğunu dile getiren Şahiner hükümetin bu konuda ne gibi bir adım atacağını sordu.Narenciye konusunda da atılması gereken adımlar olduğunu anlatan Şahiner, Lefke Belediyesi gibi bazı belediyelerin Türkiye’den gelen su kaynaklarından hiç yararlanmamasına rağmen su tüzüğü nedeniyle ek maliyetler üstlendiğini ifade etti.Kıb-Tek konusunda 2 hafta önce yaptığı konuşmaya işaret eden Şahiner, bunun üzerine ilgili bakanın özellikle sözleşmeyle ilgili verdiği sözler olduğunu ancak bu sözlerin tutulmadığını söyledi.Şartnamedeki bu maddelerle ilgili yönlendirmeyi kimlerin yaptığını soran Şahiner, TPIC konusunun gündeme geldiğini ancak önceki dönemde TPIC yüzünden çok büyük maliyetler ödendiğini söyledi.Şahiner sanki Kıb-Tek çalışanları vurguncuymuş gibi bir algı yaratıldığını, eğer bir vurgun varsa buna sebebiyet verenin siyasiler olduğunu, kurumun zarara uğratıldığını savundu.Kıb-Tek’in özelleştirilmemesi için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Şahiner, elektrik fiyatlarını yükseltenin AKSA fiyatları olduğunu söyledi.ARIKLIBunun üzerine söz alan Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı Kıb-Tek konusunda ne kadar çabaladığını en iyi bilenlerden olduğu için Şahiner’in konuşmasını üzüntüyle dinlediğini anlattı.Göreve geldiklerinde taşıma ihalesini durdurduklarını söyleyen Arıklı, geçmişte çok büyük vurgunlar yaşandığını da gördüklerini belirtti.Yaşanan süreci anımsatan Arıklı “Baktık ki bu işin sonu yok, bizden sonra da birileri aynı vurgunu devam ettirebilir, kesin çözüm için TC Enerji Bakanından yardım istedim” diyen Arıklı, TPIC gibi Türkiye’nin saygın bir kuruluşunun KKTC’ye kazık atmasının söz konusu olamayacağını ifade etti.Arıklı bunun üzerine konuyla ilgili bir çalışma başlatıldığını, dün çalışmaların tamamlandığını anlattı, önceki 32 dolar rakamının da altına inilmesi için çalışmalar yapıldığını anlattı.İhale konusundaki bir soru üzerine Arıklı gerekirse ihalenin geri çekileceğini belirtti.Şu anda elektrik fiyatlarına zam yapılamadığı için kurumun zarara girdiğini anlatan Arıklı, bu zararın er veya geç karşılanacağını ve günün sonunda mahsuplaşılacağını kaydetti.Konuşması sırasında Bakan Arıklı ile muhalefet vekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı.Arıklı AKSA’dan atıkların temizlenmesi, jeneratörlerini gaza dönüştürmesi ve kira bedelini düşürmesini talep edeceklerini dile getirdi.ŞAHİNERCTP Milletvekili Salahi Şahiner de yeniden kürsüye çıktı ve sorduğu hiçbir soruya yanıt alamadığını söyledi. Neden ihalelerin birlikte yapılmadığını soran Şahiner, devletten devlete olan bir anlaşmaya TPIC’in nasıl dahil olacağını sordu.Bunun üzerine yerinden söz alan bakan Arıklı “Onun nasıl olacağını İsmet Akim Beye sorun” dedi, konuyla ilgili hazırlanmış raporu okudu, TPIC’in ödemeler zamanında yapılmadığı için fiyat yükselttiğini anlattı.“Şartnamede sıkıntılı maddelerle ilgili telkini kim verdi soruma yanıt alamadım” diyen Şahiner “AKSA’nın gitmesi öngörülüyorken yatırımla ilgili planlar nedir?” sorusunu da yöneltti.