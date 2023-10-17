Meclis Genel Kurulunda ilk olarak yasama işleri yapılıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda ilk olarak Başkanlığın Genel Kurula sunuşlarına yer verildi ve yasama görevi yerine getirildi.

- Maliyeti Yönetimi ve Kontrol Değişiklik Yasa Tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesi onaylandı

Bu bölümde Kamu Maliyeti Yönetimi ve Kontrol Değişiklik Yasa Tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesi için oylama yapıldı, ivedilikle görüşülmesi onaylandı

-Şahali

Değişikliğe ilişkin genel gerekçenin okunmasının ardından CTP Milletvekili Erkut Şahali kürsüye çıktı. Israrla geçen yıl ek bütçe görüşmeleri sırasında yasaya uygun bütçeleme yapılması gerektiğini söylediklerini ve gerekli uyarıları yaptıklarını belirten Şahali, ilgili yasanın daha önce oy birliğiyle geçtiğini dile getirdi.

15 Eylül’e kadar taahhütlerin neden yerine getirilmediğini soran Şahali, "Yyasanın emrettiği konu neden savsaklandı?" diye sordu.

Değişiklik gerekçesinde enflasyona da işaret edildiğini, bunun yedek ödenek kalemlerini yetersiz bıraktığının söylendiğini ifade eden Şahali, “Hani TL’nin durumu avantajdı?” diye sordu.

Defalarca erteleme yapılan bu konuda bir ertelemeye daha onay vermelerinin mümkün olmadığını kaydeden Şahali, eğer ikna edilseler 31 Aralık 2024’ü konuşabileceklerini, ancak 31 Aralık 2025’i konuşmanın kabul edilebilir olmadığını anlattı.

Şahali “Gerçekten bizi ikna edecek verilerle konuyu anlatacak gerekçelerle gelirseniz 31 Aralık 2024’ü konuşuruz” dedi.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova da ilgili yasanın Maliye Bakanlığı açısından bir anayasa niteliğinde olduğunu ifade etti.

Suat Atun başkanlığındaki komitede bir komite üyesi olarak da bu yasanın yapılışında katkısı olan bir vekil olduğunu ancak maksimum düzen kurulması için yapılan bu yasanın uygulama aşamasında bazı pratik sorunlar yarattığını kaydetti.

Esas olanın en kısa sürede bu yasanın gerekliliklerini uygulayabilmenin önünü açmak olduğunu dile getiren Berova, pratik uygulamada yaşanan sorunların bu değişiklik tasarısıyla giderilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Berova 2025 yılı konusunun da komitelerde tartışılabileceğini dile getirdi.

İvedilik oy çokluğuyla kabul edildi.

- Para ve Kambiyo Değişiklik Yasa Tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesi onaylandı

Daha sonra Para ve Kambiyo Değişiklik Yasa Tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesi ele alındı. Konuyla ilgili bilgi vermek üzere kürsüye çıkan, döviz bürolarıyla ilgili ana kurallarda değişiklik yapılmasına ihtiyaç olduğunu dile getiren Bakan Berova bunun için idari para cezaları gibi cezaların eklenebilmesi için tasarının hazırlandığını anlattı.

İlgili yasada harçların ve diğer unsurların ödenme tarihinin ocak olduğunu anlatan Berova bu vesileyle ocaktan önce bu değişikliğin yapılmasının yeni yılda yeni harçların uygulamaya konmasının sağlanabileceğini belirtti.

İvedilik oy birliğiyle kabul edildi.

-TC-KKTC arasında Sürüş Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması Yasası Oy birliğiyle kabul edildi.

Ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşmaya İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı ele alındı.

Tasarı oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi.

-Kredi Kartı ve Banka Kartı ile Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması Değişiklik Yasa Tasarısı oy birliğiyle kabul edildi

Melcis Genel Kuurlu Kredi Kartı ve Banka Kartı ile Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması (Değişiklik) Yasa Tasarısını da oylayarak oy birliğiyle kabul etti.

- Sivil Havacılık Güvenlik Yasa Tasarısı oy birliğiyle kabul edildi

Sivil Havacılık Güvenlik Yasa Tasarısı oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi.

-Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasa Önerisi oy birliğiyle kabul edildi

Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik No:3) Yasa Önerisi oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi.