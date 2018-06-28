MECLİS HEYETİ BRÜKSEL’DE…

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Milletvekili Fikri Toros, Halkın Partisi (HP) Girne Milletvekili Erek Çağatay ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’ndan oluşan KKTC Cumhuriyet Meclisi heyeti, Brüksel’de temaslarda bulunuyor. Heyet, farklı siyasi gruplara mensup Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin yanısıra, Belçika Senatosu’nda da üst düzey görüşmeler yaptı.



Fikri Toros, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Avrupa Parlamentosu heyeti olarak temaslar yapmak üzere Brüksel’deyiz. Crans-Montana sonrasında Kıbrıs Türk tarafının değerlendirmelerini ve BM parametreleri çerçevesinde kalıcı bir siyasi anlaşmanın gerekliliğini anlatıyoruz. Birçok AP milletvekili yanısıra, Belçika senatosunda da üst düzey görüşmelerde bulunarak duruşumuzu aktarmaya devam edeceğiz” dedi