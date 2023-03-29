Meclis Hukuk Komitesi “Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüşmeye devam etti

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında bugün yaptığı toplantıda, Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüşmeye devam etti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre komite bugün saat 10.30’da toplandı.

Komite, gündeminde bulunan “Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüşmeye önümüzdeki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Kiralık Araç İşletmecileri Birliği, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve Başbakanlık’tan temsilciler katılarak görüşlerini aktardı.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığındaki Komite toplantısına Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu ve Fırtına Karanfil ile Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı. Toplantıya ayrıca Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars katıldı.