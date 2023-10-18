Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi sivil havacılıkla ilgili tasarıyı görüştü

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 10.00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Emrah Yeşilırmak başkanlığında toplandı.

Komite, gündeminde bulunan “Sivil Havacılık Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı ele aldı ve madde madde görüşmeye başladı. Komitenin tasarıyla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edeceği belirtildi.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Personel Dairesi, Sivil Havacılık Dairesi, KTAMS, KAMU-SEN ve Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak başkanlığındaki toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, komite üyeleri UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil, Ahmet Savaşan ve CTP Milletvekili Devrim Barçın katıldı.