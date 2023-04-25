Meclis'in ara seçimin 25 Haziran’da yapılmasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de

Meclis'in ara seçimin 25 Haziran’da yapılmasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de
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Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın milletvekilliğinden istifasıyla boşalan bir Lefkoşa milletvekilliği için ara seçimin 25 Haziran’da yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Meclis’in bugünkü oturumunda oy birliği ile kabul edilen "Ara Seçimlerde Oy Verme Gününün Saptanmasına İlişkin Karar”, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı.

Buna göre, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın, 6 Haziran 2022 tarihli Meclis birleşiminde oy birliği ile kabul edilen istifası sonucu milletvekilliğinden boşalan yerin doldurulması için 25 Haziran 2023'te ara seçim yapılacak.

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