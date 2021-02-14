ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
Meclis'in yarınki toplantısı ertelendi
Kıbrıs
14 Şubat 2021 Pazar 14:14
Kıbrıs Genç Tv
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul’unun 15 Şubat Pazartesi günkü birleşimi, devam eden pandemi önlemleri dolayısıyla Danışma Kurulu'nun görüşleri de alınarak ertelendi.
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
SIRADAKİ
HABERLER
1
Güneyde çıkan olaylarda polis, orantısız güç...
2
Özersay: "Yeni ve yaratıcı fikirlerle çare"
3
“Mevcut izin belgeleri 22 şubat’a kadar geçerli”
4
"Aşı dalgaları ve öncelikler, bir 'kuyumcu...
5
Kanser Hastalarına Yardım Derneği'nden yardım...
6
Tatar, Saner ve Ertuğruloğlu'ndan başsağlığı...
7
Çekler konusunda acil önlem talep edildi
8
Özyiğit, Hükümetin ekonomik önlemlerle ilgili...
9
"Protokolün imzalanması kadar hayata geçirilmesi...
10
"Yüz yüze eğitim için aşılanma şart"
Sennaroğlu, 13 şehit için mesaj yayınladı
Kıbrıs
Çakıcı: "Kapanma değil, bilimsel program olmalı"
Kıbrıs
"Yüz yüze eğitim için aşılanma şart"
Kıbrıs
"Protokolün imzalanması kadar hayata geçirilmesi de önemli"
Kıbrıs
Özyiğit, Hükümetin ekonomik önlemlerle ilgili bir karar almamasını eleştirdi
Kıbrıs
SON DAKİKA HABERLERİ
Çakıcı: "Kapanma değil, bilimsel program...
14 Şubat Dünya Öykü günü
1 ithal ve 2 yerli üründe tavsiye dışı bitki...
GKK ve Polis Teşkilatına kutlama
Hediyem Su Ltd’in topluma katkıları sürüyor
Facebook
43.5B
Twitter
7.2B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
SIRADAKİ HABER
Güneyde çıkan olaylarda polis, orantısız güç...
Güney
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE