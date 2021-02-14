Meclis'in yarınki toplantısı ertelendi

Meclis'in yarınki toplantısı ertelendi
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul’unun 15 Şubat Pazartesi günkü birleşimi, devam eden pandemi önlemleri dolayısıyla Danışma Kurulu'nun görüşleri de alınarak ertelendi.

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