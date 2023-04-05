Meclis Komitesi heyeti Adıyaman’da İsias Otel enkazı önüne siyah çelenk bırakarak, basın açıklaması yaptı

Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Başkanı, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, İsias Otel dosyasında sürecin usulüne uygun olarak ilerlediğini görmekten memnun olduklarını belirterek, “Tek amacımız adaletin tecelli ettiğini görmek... Suçluların en ağır cezayı almasını talep edeceğiz” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin (TC) adaletine, yargısına güvendiklerini vurgulayan Hasipoğlu, dosyayla ilgili şu an 5 tutuklu olduğunu, soruşturmanın genişletilmesine devam edildiğini kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, Ankara temaslarını tamamlayarak, bu sabah Adıyaman’a geçti.

UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığındaki heyet 6 Şubat’ta meydana gelen depremde, Gazimağusa TMK ekibinin hayatını kaybettiği Adıyaman’daki İsias Otel enkazının bulunduğu bölgeye siyah çelenk bırakarak, burada basına açıklama yaptı.

-Hasipoğlu

Oğuzhan Hasipoğlu burada yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’nde meydana gelen depremle ilgili başlatılan adli sürecin izlenmesi amacıyla oluşturulan komitenin 8 milletvekili ile Adıyaman’da olduğunu ifade etti.

“Bu büyük bir acı… Türk milletinin başı sağ olsun” diyen Hasipoğlu, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin acısı bizim de acımızdır. Hayatımız devam ettiği müddetçe bu acıyı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz” vurgusu yapan Hasipoğlu, depremin ilk gününden itibaren Adıyaman’a uçak gönderildiğini, gerekli girişimlerin yapıldığını kaydetti. Oğuzhan Hasipoğlu, KKTC olarak Adıyaman özelinde ve depremden etkilenen 11 ile katkı koymaya çalıştıklarını söyledi.

Komitenin özel bir görevi olduğunu dile getiren Hasipoğlu, İsias davası olarak bilinen soruşturmada 35 KKTC vatandaşının hayatını kaybettiği İsias Otel'le ilgili sürecin devam ettiğini belirtti. Hasipoğlu, Gazimağusa TMK öğrencileri, öğretmenleri ve ailelerinin hayatlarını kaybettiğini ifade ederek, “Bu acıyı unutmamız mümkün değildir” dedi.

Bununla ilgili bir soruşturma başlatıldığına işaret eden Hasipoğlu, bugün Adıyaman Valisi ve Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşmeler yaptıklarını ve soruşturma dosyası ile ilgili gerekli bilgileri aldıklarını söyledi.

Çok fazla dosya olmasına karşın özel olarak İsias dosyasına savcılık makamı tarafından ilgi ve alaka olduğunu vurgulayan Hasipoğlu, dosyayla ilgili tüm raporlara erişildiğini ve enkaz kalkmadan numunelerin alındığını belirterek, numunelerin inceleme için İstanbul Teknik Üniversitesi’ne gönderildiğini kaydetti.

-“Şu anda 5 tutuklu var… Soruşturmanın genişletilmesine devam ediliyor”

Şu an dosyada 5 tutuklu olduğunu ifade eden Hasipoğlu, daha fazla tutuklunun olabileceğine dair soruşturmanın genişletilmesine devam edildiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletine, yargısına güvendiklerini vurgulayan Hasipoğlu, KKTC vatandaşlarının, dosyanın süreciyle ilgili haber beklediğini belirtti. Sürecin usulüne uygun olarak ilerlediğini görmekten memnun olduklarının altını çizen Oğuzhan Hasipoğlu, tek amaçlarının adaletin tecelli ettiğini görmek olduğunu ve bunun ailelerin de beklentisi olduğunu vurguladı.

Süreci takip edeceklerini dile getiren Hasipoğlu, “Günün sonunda suçluların en ağır cezayı almasını talep edeceğiz” dedi.

-“İsias davası sadece KKTC’nin davası değildir. TC’nin de davasıdır”

Depremin değil hatalı binaların, kolon çalan, kolon kesen, malzemeden çalan müteahhitlerin ve bina sahiplerinin öldürdüğünü vurgulayan Hasipoğlu, bunun önüne herkesin geçmesi gerektiğini kaydetti. Davaların caydırıcılık anlamında özel öneme sahip olduğunu dile getiren Hasipoğlu, “İsias davası sadece KKTC’nin davası değildir. TC’nin de davasıdır” diye konuştu.

Bu davanın sonucunun kendileri için çok önemli olduğunu belirten Hasipoğlu, heyeti kabul eden ve bilgi aktaran Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine teşekkür ederek, “Sürecin milletim adına takipçisi olacağız” dedi.

-Özdenefe: “Partiler üstü bir konu”

Meclis Başkan Yardımcısı ve Komite Üyesi Fazilet Özdenefe de, KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partiler olarak bu konuya partiler üstü bir noktada yaklaştıklarını belirtti.

Dün TBMM’deki temasların ardından bugün Adıyaman Valiliği ve Başsavcılık'ta temaslar yaptıklarını dile getiren Özdenefe, süreçle ilgili kendilerine verilen bilgilerden dolayı teşekkürlerini sundu.

Adıyaman özelinde ve Türkiye Cumhuriyeti genelinde depremde hayatını kaybedenler için taziye ve başsağlığı dileklerini ifade eden Fazilet Özdenefe, davaların takibi ve adaletin tecellisinin çok önemli olduğunu vurguladı.

-“Ailelerin gözleri, kulakları ve sözleri olmak adına Adıyaman’dayız”

Adalette kuvvetler ayrılığı olduğuna, müdahale edilmesinin söz konusu olmadığına işaret eden Özdenefe, vekiller olarak süreçle ilgili ailelerin ve yakınlarının, gözleri, kulakları ve sözleri olmak adına Adıyaman’da olduklarını dile getirdi. Özdenefe, misafirperverlikleri nedeniyle ilgili makamlara teşekkürlerini de sunarak, “Acımız büyük. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

Meclis Komite heyetinde; Meclis Başkan Yardımcısı ve Komite Üyesi CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, Komite Başkan Yardımcısı CTP Girne Milletvekili Ongun Talat, Komite üyeleri UBP İskele Milletvekili Yasemi Öztürk, UBP Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, DP Girne Milletvekili Serhat Akpınar, YDP Lefkoşa Milletvekili Talip Atalay ve Bağımsız Gazimağusa Milletvekili Ayşegül Baybars yer alırken, heyete KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel de eşlik etti.

Heyetin, Adıyaman’da bazı temaslarda da bulunması bekleniyor.