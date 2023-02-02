Meclis Komitesi TBMM’de temaslarda bulunuyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Özdemir Berova Başkanlığındaki Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşmeler yaptı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığından verilen bilgiye göre, Komite heyeti ilk görüşmesini Emrullah İşler Başkanlığındaki TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile gerçekleştirdi.

Komisyon Başkanı Emrullah İşler, görüşmede yaptığı konuşmada, KKTC’nin güçlendirilmesi ve refah düzeyinin arttırılmasına büyük önem verdiklerini, bu bağlamda Kıbrıs Türklerinin haklı davasını duyurmak adına Türk Devletleri Teşkilatında gözlemci üye olarak kabul edilmesinin çok önemli olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti olarak buna vesile olmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Özdemir Berova da konuşmasında, iki ülke parlamentolar arası ilişkilere büyük önem verdiklerini söyledi.

Berova, Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye’nin ilişkilerinin ayni çizgide devam ettiğini, KKTC ve Türkiye halkının et ve tırnak gibi olduğunu, Kıbrıs Türk halkının çeşitli ambargolar altında mücadele verdiğini ancak Anavatan Türkiye’nin desteği ile her zaman yoluna devam ettiğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler çatısı altında “KKTC’yi tanıyın” çağrısının Kıbrıs Türk halkı için bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Berova, bu çağrının KKTC’de "büyük bir coşku ve mutluluk ile karşılandığını" ifade etti.

Berova, özellikle spor alanında KKTC’ye uygulanan ambargolar konusunda da gerekli adımların atılmasının çok önemli olduğunu dile getirdi.

Görüşmede söz alan Komite Başkan Vekili Filiz Besim, spor alanında uygulanan ambargolar yanında, KKTC’de çok değerli yazarlar olduğunu ve eserlerinin Türkiye’de dağıtılması açısından gerekli düzenlemelerin yapılıp önünün açılmasının gerekliliğini de ifade etti.

Heyette, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekili Ahmet Savaşan ve CTP Milletvekili Erkut Şahali, Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri Seral Fırat ile Yasalar, Kararlar ve Tutanaklar Müdürü Pembe İnanç Unan Ersöz de bulunuyor.

Heyetin Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ile temaslarda da bulunması bekleniyor.